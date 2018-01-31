Как получить справку 2-НДФЛ в ФСС

Аноним, Вы писали:се гораздо просто,ошибки в налоговых расчетах и декларациях выявляет программа,...
"В конце 2015 года ИП перевел со счета в АО «Сити Инвест Банк&raqu...
А чего удивляться, .Уже 4 года муссируют в Гос думе закон о том,чтобы баланс сдавать только...
Аноним, Вы писали:Статья - полный юридический бред, автор вообще понятия не имеет о ГК РФ. Речь м...
А я хочу этот электронный документооборот.
Сколько можно строчить в этих трудовых книжках и дого...
Сегодня готовила бумажные доверенности в Сбербанк. Когда же они сделают доверенности электронными...
Аноним, Вы писали:Вчера получил последний возврат из налоговой за 2016 год(уплачены в марте 2017г...
Вот и я думаю: "Работаю, идут отчисления - а индексации нет. Где логика? А работаю потому, что ка...
Информация
к размышлению.
ПФР РФ
выпустил новую программу для тестирования подготовленных отчето...
Знаете, это не просто ошибка, это профнепригодность...
Это все защита от скрипт-кидди.Для серьездных атак используются методы инфильтрации (внедрен...
У Вас нет жены. Поскольку брак ваш не зарегистрирован в установленном законом порядке
Что припозднились: и биткоин рухнул, и многие стали логично сравнивать его с МММ, а мы закон толь...
Могу ли я вмешаться в покупке жилья гражданской жены. У нас двое совместных детей.
Совершает ошибки тот, кто не работает...
А я думаю, что главбух всегда остается на высоте. Точка зрения в отношении несдачи баланса при пр...
А что учёба в институте дневное отделение разве не входит в стаж при СССР.?
ToT, Вы писали:Giselle, ну теперь совсем замечательно ) 142 просмотра Спасибо вам! Над...
Giselle, ну теперь совсем замечательно ) 142 просмотра
sv777, Вы писали:Над.К, Вы писали:Есть адрес, указанный в ЕГРЮЛ. Пусть пишут письма )) В при...
Аноним, Вы писали:это не главбух была,а школьница которая недавно окончила курсы младших бухгалте...
Насколько я понимаю, налоговая, согласно нормам НК РФ, может взыскать образовавшийся долг самосто...
А я хочу этот электронный документооборот. Сколько можно строчить в этих трудовых книжках и ...
Над.К, Вы писали:Вы из Новороссийска такие еще наивные, стажа проживания в России никакого,  ...
ПОТОМУ ЧТО НЕ У ТОГО НЕ У ДРУГОГО ТАКИХ ДЕНЕГ В НАЛИЧИИ НЕТ
Вчера получил последний возврат из налоговой за 2016 год(уплачены в марте 2017г.). Все просто пош...
здесь самое главное на семинар прийти к турову...
Я после 14лет работы бухгалтером, из них 9 лет гл. бухом в небольших компаниях (услуги, торговля)...
Ничего не понимаю... у нас РК 1,3 всю жизнь начисляли на оклад. Про премии конечно речи нет, но с...
Аноним, Вы писали:Вы поняли, что вам хотели сказать?Нас теперь на работу будет принимать государс...
введут налогообложение "по расходам",как в пиндосии и всё,аль капоне на 30 лет укатали,за неуплат...
ToT, Вы писали:Giselle, получили, контакты не указаны. Укажите плиз nadezhda8787@inbox...