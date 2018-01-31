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Как получить справку 2-НДФЛ в ФСС

В регионах, где действует пилотный проект по прямым выплатам пособий из ФСС, НДФЛ с застрахованных лиц удерживает ФСС.

Читайте в блоге компании НДФЛка, как организована в ФСС централизованная выдача справок.

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