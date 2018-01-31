Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через 10 дней!

Вчера поздно вечером на сайте официальной публикации нормативных актов появился новый приказ ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@, с изменениями в форму справки 2-НДФЛ, а также в её формат и порядок заполнения.
В справку добавлены поля для реорганизованных организаций и убран адрес физического лица. Кроме того, из пункта 4 удалены инвестиционные вычеты.
Приказ вступит в силу через 10 дней после публикации. Обязательный срок в два месяца, установленный пунктом 5 статьи 5 Налогового кодекса в данном случае не действует, поскольку справка 2-НДФЛ не является налоговой декларацией или расчетом.
Напомним, что на прошлой неделе ФНС опубликовала приказ с новой формой 6-НДФЛ и этот приказ вступит в силу только к концу марта.
Над.К, Вы писали:
Я думаю речь о том, что заголовок звучит так, как будто изменился срок сдачи отчета)) Я тоже чуть инфаркт сначала не словила. Было бы точнее написать "Через 10 дней начнет действовать новая форма справки 2-НДФЛ за 2017 год" как то так)
Ни слова про изменения срока отчетности ки в заголовке нет. Я уж не говорю о том, что бухгалтеры должны знать, что сроки нет могут вот так не могут меняться и не пугаться на ровном месте
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Это в каком смысле?
Я и так читаю))) Просто не все новости на виду бывают, что-то просто пробегаю глазами, а там оказывается важное что-то было)
Аноним, Вы писали:
А в чем тут сенсационность то заголовка? где здесь неправда?
Аноним, Вы писали:
И еще слова Турова добавьте,шеф все пропало,все пропало...
Не имели права не принять. Вас не волнуют незаконные отказы?
Нет, конечно
Спасибо за информацию!
Только что отправила 2-НДФЛки в эл. виде. Посмотрю, что будет...
Над.К, Вы писали:
В нашем государстве уже не знаешь чего ожидать. Завалили отчетами так, что подпрыгиваешь от каждой новости. А когда вот такие "сенсации", так и подавно)))