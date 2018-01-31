Клерк.Ру
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Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через 10 дней!

Вчера поздно вечером на сайте официальной публикации нормативных актов появился новый приказ ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@, с изменениями в форму справки 2-НДФЛ, а также в её формат и порядок заполнения.

В справку добавлены поля для реорганизованных организаций и убран адрес физического лица. Кроме того, из пункта 4 удалены инвестиционные вычеты.

Приказ вступит в силу через 10 дней после публикации. Обязательный срок в два месяца, установленный пунктом 5 статьи 5 Налогового кодекса в данном случае не действует, поскольку справка 2-НДФЛ не является налоговой декларацией или расчетом.

Напомним, что на прошлой неделе ФНС опубликовала приказ с новой формой 6-НДФЛ и этот приказ вступит в силу только к концу марта.

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Мнения
 
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18 мнений
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Аноним
, Москва
Слушайте, ну вот только что обсуждали, как раздражают подобные "сенсационные" заголовки у Главбуха, а теперь и вы туда же?! :/ Еще ШОК добавьте, и что Пугачева от этого похудела!
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, а что, в заголовке неправда? Не надо предупреждать о том, что неожиданно меняется форма вот прям сейчас? Это в общем  действительно бухгалтерская сенсация. Изменение формы отчета прямо во время отчетной кампании всегда сенсация и неприятности для бухгалтерии
Клерк
mizeri
, Петрозаводск

Над.К, Вы писали:

Аноним, а что, в заголовке неправда? Не надо предупреждать о том, что неожиданно меняется форма вот прям сейчас? Это в общем  действительно бухгалтерская сенсация. Изменение формы отчета прямо во время отчетной кампании всегда сенсация и неприятности для бухгалтерии

 Я думаю речь о том, что заголовок звучит так, как будто изменился срок сдачи отчета)) Я тоже чуть инфаркт сначала не словила. Было бы точнее написать "Через 10 дней начнет действовать новая форма справки 2-НДФЛ за 2017 год" как то так)

<b>Модератор</b>
Над.К

Ни слова про изменения срока отчетности ки в заголовке нет.  Я уж не говорю о том, что бухгалтеры должны знать, что сроки нет могут вот так не могут меняться и не пугаться на ровном месте :)


Клерк
mizeri
, Петрозаводск
Над.К, да можно пугаться, можно, порой не успеваешь следить за тем, что изменилось, хоть и читаю клерк постоянно. Я вот только недавно узнала об одном важном изменении в законодательтве (действующем уже с начала 2017 года), случайно, прочитав вопрос коллеги. Хорошо, что сейчас узнала и могу исправить)
<b>Модератор</b>
Над.К
Я вот только недавно узнала об одном важном изменении в законодательтве (действующем уже с начала 2017 года), случайно, прочитав вопрос коллеги.

Так подпишись на рассылку, будешь вовремя узнавать ))


Так вроде Клерк сотрудничать стал с Главбух?

Это в каком смысле? :) 

Клерк
mizeri
, Петрозаводск

Так подпишись на рассылку, будешь вовремя узнавать ))

 Я и так читаю))) Просто не все новости на виду бывают, что-то просто пробегаю глазами, а там оказывается важное что-то было) 

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Слушайте, ну вот только что обсуждали, как раздражают подобные "сенсационные" заголовки у Главбуха, а теперь и вы туда же?! :/ Еще ШОК добавьте, и что Пугачева от этого похудела!

 А в чем тут сенсационность то заголовка? где здесь неправда?

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Слушайте, ну вот только что обсуждали, как раздражают подобные "сенсационные" заголовки у Главбуха, а теперь и вы туда же?! :/ Еще ШОК добавьте, и что Пугачева от этого похудела!

 И еще слова Турова добавьте,шеф все пропало,все пропало...

Клерк
Yakima
, Москва
Ничего нового и сенсационного не вижу. Пыталась сдать 2-НДФЛ неделю назад. Налоговики не приняли, сказали, что будет новая форма. Значит теперь сдавать после 10 февраля. А лучше после 15-го - пока раскачаются.
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Аноним
, Челябинск

Над.К, Вы писали:

Ни слова про изменения срока отчетности ки в заголовке нет.  Я уж не говорю о том, что бухгалтеры должны знать, что сроки нет могут вот так не могут меняться и не пугаться на ровном месте :)


 В нашем государстве уже не знаешь чего ожидать. Завалили отчетами так, что подпрыгиваешь от каждой новости.  А когда вот такие "сенсации", так и подавно)))

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