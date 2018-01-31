Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через 10 дней!

Вчера поздно вечером на сайте официальной публикации нормативных актов появился новый приказ ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@, с изменениями в форму справки 2-НДФЛ, а также в её формат и порядок заполнения.

В справку добавлены поля для реорганизованных организаций и убран адрес физического лица. Кроме того, из пункта 4 удалены инвестиционные вычеты.

Приказ вступит в силу через 10 дней после публикации. Обязательный срок в два месяца, установленный пунктом 5 статьи 5 Налогового кодекса в данном случае не действует, поскольку справка 2-НДФЛ не является налоговой декларацией или расчетом.

Напомним, что на прошлой неделе ФНС опубликовала приказ с новой формой 6-НДФЛ и этот приказ вступит в силу только к концу марта.