За неудержание алиментов работодателя оштрафуют

Руководитель организации в Свердловской области оштрафован на 15 тысяч рублей за несвоевременное удержание из заработной платы работника алиментов.

Горе-отец длительное время не приступал к выплатам и накопил задолженность на сумму более 100 тысяч рублей.

Руководителю ТСЖ, где трудился неплательщик алиментов, было направлено постановление об обращении взыскания на доходы должника. Однако работодатель не стал удерживать из заработной платы своего сотрудника алименты и перечислять их взыскательнице.

После вручения требования о принятии мер по перечислению алиментов и задолженности в срок, установленный судебным приставом-исполнителем, руководитель организации к исполнению требования не приступил.

В связи с этим глава ТСЖ был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ, и ему был вынесен штраф в размере 15 000 рублей, сообщает пресс-служба региональной УФССП.