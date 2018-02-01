Без меня меня женили… Примерно с таким явлением столкнулась посетительница нашего форума, которую принудительно выбрали членом ревизионной комиссии ТСЖ.

Женщина ранее в течение 3 лет выполняла эту общественную обязанность и больше не имеет ни возможности, ни желания тратить на это силы и время.

Но у ее соседей на этот вопрос иной взгляд. Как говорится, надо, Федя, надо…

Три года подряд была ревизором в ревизионной комиссии по избранию жильцов. Так как многие не знают что срок у ревизоров ограничен, выбрали 4 год подряд. Я проверять тсж не могу в этом году, и не только по причине 4 года подряд, физически некогда. у нас каждый год собрание по результатам отчитываются и избирают на следующий. Да год назад давала согласие. Но вышла на работу и мне теперь совсем не до тсж. Как быть? - Маргарита163

Дать свой совет нашей читательнице, как избавиться от общественной нагрузки, можно в теме форума «Не хочу быть ревизором в тсж».