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Новости для бухгалтера

Какие налоговые долги простят гражданам и ИП

Региональные Управления ФНС продолжают давать разъяснения гражданам о том, какие же налоговые долги им простит государство в связи с обещанной Путиным амнистии.
 
Очередные разъяснения о том, как будет на практике проходить налоговая амнистия, читайте в блоге ИПБ России.

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