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Правила по скидкам и надбавкам к тарифам ФСС изменят

В Постановление Правительства РФ от 30 мая 2012 г. № 524 «Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» внесут изменения.

Поправки опубликованы сегодня Минтрудом на сайте проектов НПА.

При существующем порядке установления скидки к страховому тарифу на соцстрахование от несчастных случаев не исключаются риски ее установления при наличии задолженности по страховым взносам на дату подачи заявления об установлении скидки к страховому тарифу, так как ежеквартально представляемые страхователями расчеты подтверждают отсутствие задолженности на отчетную дату, а не на дату подачи заявления об установлении скидки.

На это указала Счетная Палата в ходе проверки.

В целях устранения замечания Счетной палаты вносятся соответствующие изменения в Правила установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам.

Проектом постановления уточняются условия установления скидки к страховому тарифу, согласно которым скидка может быть установлена при отсутствии у страхователя на день подачи заявления об установлении скидки выявленной недоимки, в том числе в ходе камеральной или выездной проверки, и (или) начисленных пени и штрафов по итогам камеральной или выездной проверки.

Кроме того, уточняются сроки подачи страхователем заявления об установлении скидки в связи с тем, что расчет скидки к страховому тарифу возможен только после вступления в силу значений основных показателей по видам экономической деятельности на очередной финансовый год, утвержденных постановлением страховщика по согласованию с Минтрудом.

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