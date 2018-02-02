Как считается показатель Дм в формуле НДПИ на нефть

Аноним, Вы писали:Спасибо огромное!!!! Надо было отозвать платежку, думала все пропало....Спасли!...
Банковская карта 5331 5727 7084 1184 (без пробелов: 5331572770841184) - карта "Кукуруза...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:По тв Силуанов сказал что спишется все долг...
Форумчане, ПФ не берет в работу заявление от ИП, с которого во время карусели с передачей сальдо ...
У меня страховой стаж насчитали 30 лет , а трудовой почти сорок лет,не понравилась печать ,...
ВаляЧел, Вы писали:эм, тролляка, ты конкретно палишься))))хотя и на окее уже все было понят...
А у меня в Сбербанк Бизнес Онлайн родная 11 налоговая высвечивается как неблагонадежный контраген...
эм, тролляка, ты конкретно палишься))))хотя и на окее уже все было понятно)))))
ВаляЧел, Вы писали: взрослые хамоватые тетки развели детский сад! стыдоба Лапуся, это ...
По данным бухгалтерского учета, который никто не отменял. Точно так же считается выручка у других...
взрослые хамоватые тетки развели детский сад! стыдоба Лапуся, это ирония называется.&...
ВаляЧел, Вы писали:окей? Да нихрена ни окей! Окей у нее, блин... Всего мозга.Вы же типа обр...
Кмк, этот аноним демонстрирует, что он тролль или дура, только пока непонятно, что именно. ...
Наша благодарность не имеет границ. Теперь можно ни в чем себе не отказывать
окей? Да нихрена ни окей! Окей у нее, блин... Всего мозга.Вы же типа образованные Да ...
Не надо вот только о покореженной психике, окей? Как видите, этот зал битком набит людьми, которы...
Самое показательное, что этот Аноним как раз демонстрирует уровень общения налоговых инспекторов ...
В 2017 в июне вдруг заблокировала ИФНС расстояние счёт,яко бы не утрачены взносы ИП за 2016, как ...
А если организация на ЕНВД как доход посчитать для целей 209-фз?
ВаляЧел, Вы писали:Девчонки вначале почти все рыдают ночами от прессинга и нагрузки. То ест...
Самое показательное, что этот Аноним как раз демонстрирует уровень общения налоговых инспекторов ...
Мы- студенты без стажа и опыта ни кому не нужны, от безысходности работаем за копейки! Знаешь, ми...
Девчонки вначале почти все рыдают ночами от прессинга и нагрузки. То есть это дает право ко...
Над.К, Вы писали: Мы- студенты без стажа и опыта ни кому не нужны, Мало того, что без стажа...
а работать кто будет?) А вы за кого переживаете?
Смоленск - тоже беспредел: Оплачены налоги 10.01.18 по выставленному требованию 31.12.17. 2 недел...
katerina371, меня был отказ в проведении платежа с причиной "неблагонадежный поставщик". По...
Мы- студенты без стажа и опыта ни кому не нужны А мы - главные бухгалтеры, сразу рожд...
Мы- студенты без стажа и опыта ни кому не нужны, Мало того, что без стажа и опыта, так еще...
ВаляЧел, ВаляЧел, Вы писали:Мы в налоговой получаем копеечные зарплаты, не то, что вы-частни...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Не думайте только о себе! Мы в налоговой получаем копеечные з...
непонятно ,что в московской области продукты и одежда дешевле чем в москве там хоть полно м...
В 2017 в июне вдруг заблокировала ИФНС расстояние счёт,яко бы не утрачены взносы ИП за 2016, как ...
А я не понимаю почему кошмарят всех контрагентов, если один решил возмещать НДС.Нас уже три месяц...
Не могут собрать налоги со ВСЕХ налогоплательщиков, поэтому пополняют бюджет пенями, штрафами и н...
Аноним, Вы писали:удивили. взятки в налоговых - несмотря на все их навороченные программы - как б...