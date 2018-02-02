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Как считается показатель Дм в формуле НДПИ на нефть

Величина показателя Дм определяется в порядке, установленном статьей 342.5 Налогового Кодекса. Показатель, характеризующий особенности добычи нефти (Дм), рассчитывается по формуле: Дм = Кндпи x Кц x (1 - Кв x Кз x Кд x Кдв x Ккан) - Кк, где Кк на период с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно устанавливается равным 306.

Таким образом, если коэффициенты Кв, Кз, Кд, Кдв и Ккан в расчете по указанной формуле равны 1, значение показателя Дм в 2017 году равно минус 306.

Отрицательное значение показателя Дм принимает положительное значение, увеличивая ставку НДПИ. Данный подход был заложен при разработке Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым с 1 января 2017 года в формулу расчета показателя Дм добавлен показатель Кк, предусматривающий увеличение ставки НДПИ.

Такие разъяснения приводит на своем сайте Федеральная налоговая служба.

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