Кто должен сдавать отчеты в ФГИС ЦС? Список юрлиц скоро откорректируют

Регионам необходимо до 10 февраля завершить работу по корректировке перечня юридических лиц, которые обязаны предоставлять ФГИС ЦС информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов. Об этом 31 января заявил замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров на Всероссийском селекторном совещании по вопросу готовности регионов к переходу на ресурсную модель ценообразования в строительстве.

Напомним, перечень юрлиц формировался в соответствии с Правилами мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1452 на основании данных, представленных Росстатом, ФТС России, Росморречфлотом и Росавиацией.

Как отметил замминистра, в процессе формирования перечня выяснилось, что ряд юрлиц, включенных в него, не занимаются производством или импортом строительных материалов.

«Регионам необходимо ответственно подойти к корректировке перечня и до 10 февраля завершить работу по его уточнению. Важно, чтобы были учтены те организации, которые действительно занимаются производством или импортом строительных материалов и исключить из списка те организации, от которых не зависит формирование сметных цен строительных ресурсов», - подчеркнул замминистра Хамит Мавлияров.

Он добавил, что если организация не является производителем строительных ресурсов, то необходимо скорректировать уставные документы организации и внести изменения в ЕГРЮЛ в части исключения кодов ОКВЭД. После чего необходимо обратиться в Минстрой и приложить документы, подтверждающие внесение изменений, передает пресс-служба Минстроя.

В рамках совещания замминистра также напомнил, что за непредставление или предоставление недостоверной информации в ФГИС ЦС будут установлены меры административной ответственности организации и ее руководителя.