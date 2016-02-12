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За что будут штрафовать подмосковных работодателей

в КоАП Московской области планируется ввести штрафы за непредоставление квотируемого рабочего места. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

В настоящее время в Законе Московской области определены категории граждан, для трудоустройства которых устанавливается квотирование рабочих мест. Это:

- инвалиды;

- дети в возрасте от 14 до 18 лет;

- лица из числа детей-сирот;

- лица, освобождённые из мест лишения свободы;

- выпускники  образовательных организаций для обучающихся с общественно опасным поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, в возрасте до 19 лет;

- выпускники профессиональных образовательных организаций в возрасте до 20 лет, ищущих работу впервые.

Планируется, что будут установлены следующие штрафы за невыполнение обязанности по выделению квотируемых рабочих мест:

- на должностных лиц – 3-5 тыс. рублей;

- на юридических лиц – 30-50 тыс. рублей.

 

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