За что будут штрафовать подмосковных работодателей

в КоАП Московской области планируется ввести штрафы за непредоставление квотируемого рабочего места. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.
В настоящее время в Законе Московской области определены категории граждан, для трудоустройства которых устанавливается квотирование рабочих мест. Это:
- инвалиды;
- дети в возрасте от 14 до 18 лет;
- лица из числа детей-сирот;
- лица, освобождённые из мест лишения свободы;
- выпускники образовательных организаций для обучающихся с общественно опасным поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, в возрасте до 19 лет;
- выпускники профессиональных образовательных организаций в возрасте до 20 лет, ищущих работу впервые.
Планируется, что будут установлены следующие штрафы за невыполнение обязанности по выделению квотируемых рабочих мест:
- на должностных лиц – 3-5 тыс. рублей;
- на юридических лиц – 30-50 тыс. рублей.