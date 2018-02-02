Правила валютного регулирования и контроля изменились

С января 2018 года вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Об этом напоминает УФНС Чукотского округа

В частности, внесёнными изменениями предусмотрено, что валютными резидентами являются все без исключения граждане Российской Федерации (ранее не признавались резидентами граждане РФ, постоянно проживающие в иностранном государстве не менее одного года).

Также новой редакцией закона введено освобождение физических лиц от обязанности представления уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, а также отчётов о движении денежных средств по таким счетам (вкладам), при условии пребывания за пределами территории Российской Федерации, в общей сложности, более 183 дней в течение календарного года. Это распространяется и на тех физических лиц, которые проживали за границей более полугода в 2017 году. Кроме того, российские граждане, преимущественно проживающие за границей, смогут свободно осуществлять валютные операции через свои зарубежные счета.

Обращаем внимание, что если уведомления и отчёты физическим лицом не представлялись по вышеуказанному основанию, а срок пребывания за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года не превысил 183 дней, то уведомить налоговый орган по месту своего учёта об открытии либо закрытии счетов в заграничных банках и представить отчёты о движении денежных средств по таким счетам физическое лицо обязано не позднее 01 июня следующего года.

Помимо этого принятым законом для целей осуществления валютного контроля введены положения, предусматривающие определение налоговых органов для резидентов юридических лиц и физических лиц, в том числе для случаев отсутствия у физлица на территории РФ места жительства (места пребывания), недвижимого имущества.

Ещё одна введённая новация позволяет физическим лицам – резидентам зачислять на свои счета в зарубежных банках средства от продажи транспортных средств, а также недвижимости, зарегистрированной на территории государства, которое присоединилось к соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией, при условии, что счёт открыт на территории такого государства.

Федеральной налоговой службой подготовлен проект соответствующего перечня, который включает в себя 60 государств и 13 территорий.