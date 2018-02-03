Клерк.Ру
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После массовой ошибки ФНС в протоколах приема ССЧ начались штрафы

В этом году бухгалтеры по всей стране в ответ на сданные сведения о ССЧ за 2017 год получали протоколы о том, что ИФНС приняла сведения за 2016. В последние дни сдачи сведений налоговики исправились и стали высылать протоколы о приеме ССЧ за 2018. Опять мимо... Час от часу не легче...

Однако, как объясняли сами налоговики встревоженным бухгалтерам, текст протокола в данном случае не имеет значения. Отчет принят за 2017 год. Повода для беспокойства нет.

Напомним, материал на нашем сайте на тему неадекватных протоколов приема ССЧ набрал более 100 комментариев и 20 тыс. просмотров.

Между тем некоторые налогоплательщики с проблемой все же столкнулись.

Накануне одна из читательниц нашего форума рассказали, что компанию пытаются оштрафовать за несдачу ССЧ.

Бухгалтер пояснила налоговикам ситуацию со странным протоколом и составила возражения на их акт, что должно помочь «отбиться» от штрафа. Однако налогоплательщика возмущает сам факт необходимости оправдываться за ошибку, которую допустили налоговики.

Тут уже обсуждали тему про Отчет по численности с протоколами в которых 2016,2018.. У нас указан 2016. И нам пришел Акт об обнаружении фактов...что отчет за 2017 не сдан в срок..т.е. совсем не сдан. Я конечно отправила возражения, но по-моему это полный беспредел.
В другой организации стоит 2018- ждем Акта.

— Sher

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Отчет по ср.списочной с ошибочным годов в протоколе».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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6 мнений
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Аноним
, Пенза
Цитата: -  "что должно помочь «отбиться» от штрафа. "

Штрафы, неадекватные протоколы приема ССЧ , это следствия .
Надо устранять причину (Болезнь) - отчётность через интернет, а не бороться со следствиями.
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:


Надо устранять причину (Болезнь) - отчётность через интернет, а не бороться со следствиями.

Ну да, и возвращать обратно толпы очередей из бухгалтеров в инспекциях каждый отчётный период. Всё-таки скучает наш народ по советскому союзу.

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Аноним

Аноним, Вы писали:

Цитата: -  "что должно помочь «отбиться» от штрафа. "

Штрафы, неадекватные протоколы приема ССЧ , это следствия .
Надо устранять причину (Болезнь) - отчётность через интернет, а не бороться со следствиями.

 Логичнее ввести ответственность для "авторов" программного продукта. Прописать- налоговые органы ( в лице начальника, подписавшего приказ и их аффилированные лица-разработчики) должны отвечать за нанесенный вред .((((

Клерк
YUM
, Санкт-Петербург
Надо устранять причину (Болезнь) - отчётность через интернет, а не бороться со следствиями.

 надо устранять причину - власть  "номенклатуры"! Просравш...СССР и теперь  легкой "походкой  от  бедра" заводящей в  навозную яму Россию! 
Россия - страна непуганных ...недострелянных номенклатурщиков. 

КАРАТЬ! Всех, восстановить 58-ю статью и каждого кто в ФНС - в Сибирь. "Голубой поток " строить


Клерк
Захарыч
Мы сдавали на бумаге. Последние три года - 17 либо 18 января. Все три года получали письма о просрочке сдачи ССЧ. Ездили, разбирались, нам обещали всё исправить, но ситуация не меняется. Мы "прошляпили" в этом году уведомление из налоговой, соответственно, сняли с нас штраф 200 рублей. Думаю, что у них с этой формой проблема глубже. Кто-то из создавших (в т.ч. программеров) эту форму читает как - "ССЧ на 01.01.2017" (к примеру) - это сведения за 2017 год. Как-то так, думаю.
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