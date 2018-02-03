После массовой ошибки ФНС в протоколах приема ССЧ начались штрафы

В этом году бухгалтеры по всей стране в ответ на сданные сведения о ССЧ за 2017 год получали протоколы о том, что ИФНС приняла сведения за 2016. В последние дни сдачи сведений налоговики исправились и стали высылать протоколы о приеме ССЧ за 2018. Опять мимо... Час от часу не легче...
Однако, как объясняли сами налоговики встревоженным бухгалтерам, текст протокола в данном случае не имеет значения. Отчет принят за 2017 год. Повода для беспокойства нет.
Напомним, материал на нашем сайте на тему неадекватных протоколов приема ССЧ набрал более 100 комментариев и 20 тыс. просмотров.
Между тем некоторые налогоплательщики с проблемой все же столкнулись.
Накануне одна из читательниц нашего форума рассказали, что компанию пытаются оштрафовать за несдачу ССЧ.
Бухгалтер пояснила налоговикам ситуацию со странным протоколом и составила возражения на их акт, что должно помочь «отбиться» от штрафа. Однако налогоплательщика возмущает сам факт необходимости оправдываться за ошибку, которую допустили налоговики.
Тут уже обсуждали тему про Отчет по численности с протоколами в которых 2016,2018.. У нас указан 2016. И нам пришел Акт об обнаружении фактов...что отчет за 2017 не сдан в срок..т.е. совсем не сдан. Я конечно отправила возражения, но по-моему это полный беспредел.
В другой организации стоит 2018- ждем Акта.
— Sher
Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Отчет по ср.списочной с ошибочным годов в протоколе».
Аноним, Вы писали:
Ну да, и возвращать обратно толпы очередей из бухгалтеров в инспекциях каждый отчётный период. Всё-таки скучает наш народ по советскому союзу.
Аноним, Вы писали:
Логичнее ввести ответственность для "авторов" программного продукта. Прописать- налоговые органы ( в лице начальника, подписавшего приказ и их аффилированные лица-разработчики) должны отвечать за нанесенный вред .((((
надо устранять причину - власть "номенклатуры"! Просравш...СССР и теперь легкой "походкой от бедра" заводящей в навозную яму Россию!
Россия - страна непуганных ...недострелянных номенклатурщиков.
КАРАТЬ! Всех, восстановить 58-ю статью и каждого кто в ФНС - в Сибирь. "Голубой поток " строить