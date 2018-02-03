Как заполнить декларацию по акцизам на автомобили по новому

С 1 января изменился порядок отражения в декларации по акцизам операций с легковыми автомобилями с мощностью более 150 л. с.

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ ввел пять уровней налоговых ставок в зависимости от мощности двигателя. Ранее для всех автомобилей мощность более 150 л.с. существовала единая налоговая ставка 437 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.).

Установлены следующие ставки акцизов:

437 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) - с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 147 кВт (200 л. с.) включительно;

714 рублей за 0,75 кВт - свыше 147 кВт (200 л. с.) и до 220 кВт (300 л. с.) включительно;

1218 рублей за 0,75 кВт - свыше 220 кВт (300 л. с.) и до 294 кВт (400 л. с.) включительно;

1260 рублей за 0,75 кВт - свыше 294 кВт (400 л. с.) и до 367 кВт (500 л. с.) включительно;

1302 рублей за 0,75 кВт свыше 367 кВт (500 л. с.).

До внесения соответствующих изменений в приказы ФНС России от 12.01.2016 № ММВ-7-3/1@ и от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ рекомендуется при заполнении налоговых деклараций по акцизам отражать следующие коды видов подакцизных товаров в отношении легковых автомобилей:

код 531 - с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 147 кВт (200 л. с.) включительно;

код 533 - свыше 147 кВт (200 л. с.) и до 220 кВт (300 л. с.) включительно;

код 534 - свыше 220 кВт (300 л. с.) и до 294 кВт (400 л. с.) включительно;

код 535 - свыше 294 кВт (400 л. с.) и до 367 кВт (500 л. с.) включительно;

код 536 - свыше 367 кВт (500 л. с.).

Такие разъяснения приводятся на сайте Федеральной налоговой службы.