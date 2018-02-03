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С 2018 года действует новый порядок налогообложения движимого имущества организаций

С 2018 года изменился порядок налогообложения движимого имущества организаций, принятого на учет в качестве основного средства с 1 января 2013 года. Об этом еще раз напоминает налоговая служба.

Теперь организации освобождаются от уплаты налога за движимое имущество, если в регионе принят закон, который установил такую льготу. Например, в Ленинградской области организации не платят налог за движимое имущество, с даты выпуска которого прошло не более трех лет.

Согласно п. 3.3 ст. 380 НК РФ, если движимое имущество не освобождено от налогообложения, налоговые ставки, определяемые законами субъектов РФ, не могут в 2018 году превышать 1,1 %. В частности, в Пензенской области такая ставка составляет 0,55 %.

Региональные власти имеют право вовсе обнулить налоговые ставки на движимое имущество, в т.ч. для создания инновационного оборудования или переоснащения производства. Например, в Калужской области для ряда вновь созданных основных средств в рамках региональной программы обновления и модернизации предприятий, налоговая ставка установлена в размере ноль процентов.

Если же субъект РФ на 2018 год не принял решение о применении федеральной налоговой льготы по движимому имуществу и не снизил налоговые ставки, то такое имущество облагается налогом по предельной ставке в 1,1 %.

Получить подробную информацию о ставках и льготах по налогу на имущество организаций в различных субъектах Российской Федерации можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

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