В Архангельске увеличили коэффициенты по ЕНВД

В Архангельске увеличены значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для плательщиков ЕНВД. Об этом сообщается на сайте регионального УФНС.

С 1 января 2018 года приложение к решению Архангельского городского Совета от 29.11.2005 № 67, которым установлены значения К2 в зависимости от места ведения деятельности на территории города, действует в новой редакции. Изменения внесены решением Архангельской городской Думы от 30.11.2016 № 456.

С учетом новых коэффициентов К2 исчислять налог должны плательщики ЕНВД, осуществляющие следующие виды деятельности:

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

оказание ветеринарных услуг;

услуги по перевозке грузов;

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы;

оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей.

Увеличенные коэффициенты применяются начиная с исчисления налога и представления отчетности за 1 квартал 2018 года.

С текстом действующей редакции решения Архангельского городского Совета от 29.11.2005 N 67 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования «Город Архангельск» можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности».