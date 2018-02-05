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В Архангельске увеличили коэффициенты по ЕНВД

В Архангельске увеличены значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для плательщиков ЕНВД. Об этом сообщается на сайте регионального УФНС.

С 1 января 2018 года приложение к решению Архангельского городского Совета от 29.11.2005 № 67, которым установлены значения К2 в зависимости от места ведения деятельности на территории города, действует в новой редакции. Изменения внесены решением Архангельской городской Думы от 30.11.2016 № 456.

С учетом новых коэффициентов К2 исчислять налог должны плательщики ЕНВД, осуществляющие следующие виды деятельности:

  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
  • оказание ветеринарных услуг;
  • услуги по перевозке грузов;
  • розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы;
  • оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей. 

Увеличенные коэффициенты применяются начиная с исчисления налога и представления отчетности за 1 квартал 2018 года.

С текстом действующей редакции решения Архангельского городского Совета от 29.11.2005 N 67 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования «Город Архангельск» можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

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