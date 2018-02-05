Вставать на учет по ЕНВД надо правильно. Не повторяйте чужих ошибок

На наш форум за советом обратилась представительница недавно зарегистрированного ИП, которому ИФНС грозит штрафом в размере 10 тыс. рублей.
ИП еще не успел начать деятельность – а уже штраф. Обидно, досадно.
1. Зарегистрировали ИП 22.01.18.
2.Основной ОКВЭД - грузоперевозки
3. На момент регистрации в собственности ИП имеется грузовой автомобиль
4. 30.01.18 подаем в налоговую документы на УСН и заявление на ЕНВД (ни одного рейса еще не сделали, ни одного договора не заключили)
Через некоторое время звонок от налоговой - мол, штраф 10 тыс. за несвоевременную постановку на учет в качестве плательщика ЕНВД (превысили установленные законом 5 дней)
Вопрос: какой день считать днем начала деятельности для ЕНВД при грузоперевозках и права ли налоговая?
- Аноним
Дело в том, что в заявлении ЕНВД-2 предприниматель, не задумываясь о последствиях, указал день своей регистрации как дату начала деятельности. Налоговики, принимая это как данность, зафиксировали факт просрочки, за что предусмотрен штраф.
Между тем по факту деятельность еще не началась, и сдавать заявление вообще было не нужно, так как согласно п.3 ст.346.28 заявление подается в течение 5 дней со дня начала применения ЕНВД. Если же деятельность, облагаемая ЕНВД, еще не началась, то и заявлять не о чем.
Подсказать предпринимателю пути входа из этой курьезной ситуации можно в теме форума «ЕНВД момент начала деятельности».
По логике налоговой можно подать заявление на ЕНВД через 2-3 года заплатить штраф и быть на ЕНВД??? Наша налоговая категорически не принимает заявления после 5 дневного срока. По электронным каналам также не получается сдать просроченные.