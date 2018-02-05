Вставать на учет по ЕНВД надо правильно. Не повторяйте чужих ошибок

На наш форум за советом обратилась представительница недавно зарегистрированного ИП, которому ИФНС грозит штрафом в размере 10 тыс. рублей.

ИП еще не успел начать деятельность – а уже штраф. Обидно, досадно.

1. Зарегистрировали ИП 22.01.18.

2.Основной ОКВЭД - грузоперевозки

3. На момент регистрации в собственности ИП имеется грузовой автомобиль

4. 30.01.18 подаем в налоговую документы на УСН и заявление на ЕНВД (ни одного рейса еще не сделали, ни одного договора не заключили)



Через некоторое время звонок от налоговой - мол, штраф 10 тыс. за несвоевременную постановку на учет в качестве плательщика ЕНВД (превысили установленные законом 5 дней)



Вопрос: какой день считать днем начала деятельности для ЕНВД при грузоперевозках и права ли налоговая? - Аноним

Дело в том, что в заявлении ЕНВД-2 предприниматель, не задумываясь о последствиях, указал день своей регистрации как дату начала деятельности. Налоговики, принимая это как данность, зафиксировали факт просрочки, за что предусмотрен штраф.

Между тем по факту деятельность еще не началась, и сдавать заявление вообще было не нужно, так как согласно п.3 ст.346.28 заявление подается в течение 5 дней со дня начала применения ЕНВД. Если же деятельность, облагаемая ЕНВД, еще не началась, то и заявлять не о чем.

Подсказать предпринимателю пути входа из этой курьезной ситуации можно в теме форума «ЕНВД момент начала деятельности».