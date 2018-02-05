Как заполнить платежку при оплате налогов за третьих лиц

Согласно п. 1 ст. 45 НК уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом.

Это значит, что юрлица могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а руководители вправе погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств.

Как в этом случае заполнить платежку, разъяснила ФНС в письме № ЗН-3-22/478@ от 25.01.2018.

При уплате налогов иным лицом в полях «ИНН» и «КПП» плательщика необходимо указать значение ИНН и КПП плательщика, за которого уплачивается налог.

Поле «КПП» плательщика заполняется при уплате налога за юрлицо. При исполнении обязанности по уплате налога за физлицо в этом поле указывается «0».

При заполнении поля «Плательщик» необходимо указать информацию о лице, оформившем платежное поручение.

Перечисление денежных средств физлицом за юрлицо должно осуществляться в безналичной денежной форме.

В настоящее время проводятся мероприятия по дополнению электронного сервиса «Заплати налоги» интернет-сервисом «Иные лица», предусматривающим возможность оплаты за третьих лиц.