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Какой налог платит ИП на ЕНВД при продаже авто

Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов.

При этом следует отметить, что деятельность по реализации автотранспортных средств не подпадает под этот вид предпринимательской деятельности, в связи с чем доходы от такой деятельности не подлежат налогообложению ЕНВД.

Таким образом, доход, полученный индивидуальным предпринимателем от реализации автотранспортного средства, подлежит обложению НДФЛ в соответствии с положениями главы 23 НК.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/2453 от 19.01.2018.

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