Не забывайте про статистическую отчетность!

Сегодня истекает срок сдачи статической формы «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» № МП (микро) за 2017 год. Отчет представляется микропредприятиями попавшими в выборку. Индивидуальные предприниматели форму не сдают
В соответствии с Постановлением Правительства от 26 декабря 2017 года №1649, респондентов, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса должны известить о необходимости представления конкретной формы статотчетности с использованием средств факсимильной связи, электронной почты или других средств связи, позволяющих зафиксировать факт соответствующего уведомления.
Кроме формы МП (микро), 5 февраля срок сдачи еще нескольких статформ:
- форма № ПМ-торг;
- форма № П (услуги);
- форма № С-1 ;
- форма №1-КТС (срочная);
- форма № 18-КС;
- форма № 1-ПО;
- форма № М-ГОЗ;
- форма № 1-нефтепродукт;
- форма № 5-гр;
- форма № 3-ЛС;
- форма № 5;
- форма № 1-ДОП;
- форма № П-1 (СХ);
- форма № Приложение к форме N 1-СХ (баланс);
- форма № 8-ВЭС-бункер;
- форма № 1-автотранс;
- форма № 10-ГА (срочная);
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форма № 12-труб (нефтепродукты) (оперативные данные).
Какие формы статистической отчетности необходимо сдать компании, не являющеся субъктом малого и среднего предпринимательства можно узнать на сайте Росстата по адресу http://statreg.gks.ru/.