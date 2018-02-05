Не забывайте про статистическую отчетность!

Сегодня истекает срок сдачи статической формы «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» № МП (микро) за 2017 год. Отчет представляется микропредприятиями попавшими в выборку. Индивидуальные предприниматели форму не сдают

В соответствии с Постановлением Правительства от 26 декабря 2017 года №1649, респондентов, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса должны известить о необходимости представления конкретной формы статотчетности с использованием средств факсимильной связи, электронной почты или других средств связи, позволяющих зафиксировать факт соответствующего уведомления.

Кроме формы МП (микро), 5 февраля срок сдачи еще нескольких статформ:

форма № ПМ-торг;

форма № П (услуги);

форма № С-1 ;

форма №1-КТС (срочная);

форма № 18-КС;

форма № 1-ПО;

форма № М-ГОЗ;

форма № 1-нефтепродукт;

форма № 5-гр;

форма № 3-ЛС;

форма № 5;

форма № 1-ДОП;

форма № П-1 (СХ);

форма № Приложение к форме N 1-СХ (баланс);

форма № 8-ВЭС-бункер;

форма № 1-автотранс;

форма № 10-ГА (срочная);

форма № 12-труб (нефтепродукты) (оперативные данные).



Какие формы статистической отчетности необходимо сдать компании, не являющеся субъктом малого и среднего предпринимательства можно узнать на сайте Росстата по адресу http://statreg.gks.ru/.