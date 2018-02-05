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Не забывайте про статистическую отчетность!

Сегодня истекает срок сдачи статической формы «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» № МП (микро) за 2017 год. Отчет представляется микропредприятиями попавшими в выборку. Индивидуальные предприниматели форму не сдают

В соответствии с Постановлением Правительства от 26 декабря 2017 года №1649, респондентов, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса должны известить о необходимости представления конкретной формы статотчетности с использованием средств факсимильной связи, электронной почты или других средств связи, позволяющих зафиксировать факт соответствующего уведомления.

Кроме формы МП (микро), 5 февраля срок сдачи еще нескольких статформ:

  • форма № ПМ-торг;
  • форма № П (услуги);
  • форма № С-1 ;
  • форма №1-КТС (срочная);
  • форма № 18-КС;
  • форма № 1-ПО;
  • форма № М-ГОЗ;
  • форма № 1-нефтепродукт;
  • форма № 5-гр;
  • форма № 3-ЛС;
  • форма № 5;
  • форма № 1-ДОП;
  • форма № П-1 (СХ);
  • форма № Приложение к форме N 1-СХ (баланс);
  • форма № 8-ВЭС-бункер;
  • форма № 1-автотранс;
  • форма № 10-ГА (срочная);
  • форма № 12-труб (нефтепродукты) (оперативные данные).
     

Какие формы статистической отчетности необходимо сдать компании, не являющеся субъктом малого и среднего предпринимательства можно узнать на сайте Росстата по адресу http://statreg.gks.ru/.

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