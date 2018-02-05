Налог на движимое имущество все же могут отменить

Минфин РФ не отказывается от идеи отменить налог на движимое имущество, заявил замминистра Илья Трунин выступая на Неделе российского бизнеса РСПП.

«Хороший ли инструмент — налогообложение движимого имущества? Нет, не очень», — цитирует Трунина РИА Новости.

«Мы не отказываемся от идеи отменить этот налог, минимизировать», — сказал замминистра. По его словам, большинство стран с развитой налоговой системой не включает движимое имущество в объекты налогообложения.

«Мы с 2012 года пытаемся осознанно его отменить разными способами. Но у нас это не получается, потому что есть федеративное устройство государства и необходимо предоставить определённый уровень доходов бюджетам субъектов РФ», — добавил он.

Напомним, что с 2018 года изменился порядок налогообложения движимого имущества организаций. Теперь организации освобождаются от уплаты налога за движимое имущество, если в регионе принят закон, который установил такую льготу. Однако льготы приняли в единичных регионах и таким образом налоговая нагрузка на бизнес выросла.