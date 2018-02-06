ИПБ России получил благодарность Минздрава России

Соорганизатором Всероссийского конкурса на звание «Лучший бухгалтер России — 2017» впервые выступил Минздрав России.

За что ведомство поблагодарило ИПБ, читайте в его блоге.

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