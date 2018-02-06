Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

ИПБ России получил благодарность Минздрава России

Соорганизатором Всероссийского конкурса на звание «Лучший бухгалтер России — 2017» впервые выступил Минздрав России.

За что ведомство поблагодарило ИПБ, читайте в его блоге.

Зачем подписываться на блоги компаний? 

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :

 Открыть оригинал изображения (1242x835, 0.5 Мб)

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
, Пенза
А это с какого перепугу минздрав полез  туда куда не надо.
За место того, что бы людей лечить в бухгалтерию влезли.
Видно лечить не способны, вот и суются куда попало.

Люди которым это нравится