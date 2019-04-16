Что будет с МРОТ, если снизится прожиточный минимум?

С 1 мая 2018 года размер МРОТ будет устанавливаться в зависимости от прожиточного минимума. Что же будет, если прожиточный минимум снизится?

Глава Минтруда Максим Топилин, выступая в понедельник на заседании комитета Госдумы по социальной политике, заявил о том, что в таком случае величина МРОТ не изменится.

На вопрос, будет ли МРОТ индексироваться по уровню инфляции, он ответил, что законом уже предусмотрено, что минимальная оплата труда пересматривается каждый год. Правда, при этом он признал, что динамика прожиточного минимума и динамика инфляции не всегда одинаковы.

На прошедшем заседании Комитет Госдумы одобрил законопроект об установлении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019, как планировалось ранее. В первом чтении инициатива будет рассмотрена на пленарном заседании Госдумы 7 февраля. Поскольку законопроект был внесен Владимиром Путиным, можно не сомневаться, что он будет принят в кратчайшие сроки.