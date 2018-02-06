Граждане смогут платить налоги авансом. Если захотят

Законопроект, дающий право гражданам платить налоги авансом одобрен Комитетой Госдумы по бюджету и налогам и рекомендован к принятию в первом чтении.

Правительство предложило дать возможность физлицам добровольно перечислять денежные средства в качестве авансового взноса, а затем при наступлении сроков платежа налоговые органы автоматически зачтут эти авансовые платежи в бюджеты различных уровней. Законопроект касается налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налога, напоминает «Парламентская газета».

«Таким образом, чтобы не связываться каждый раз с заполнением реквизитов по трём видам налогов, можно будет один раз заплатить деньги, и налоговые органы сами разнесут эти деньги по счетам», — сказал замминистра финансов Илья Трунин. Он подчеркнул, что предложенный механизм налогоплательщик может использовать добровольно.