Граждане смогут платить налоги авансом. Если захотят

Законопроект, дающий право гражданам платить налоги авансом одобрен Комитетой Госдумы по бюджету и налогам и рекомендован к принятию в первом чтении.
Правительство предложило дать возможность физлицам добровольно перечислять денежные средства в качестве авансового взноса, а затем при наступлении сроков платежа налоговые органы автоматически зачтут эти авансовые платежи в бюджеты различных уровней. Законопроект касается налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налога, напоминает «Парламентская газета».
«Таким образом, чтобы не связываться каждый раз с заполнением реквизитов по трём видам налогов, можно будет один раз заплатить деньги, и налоговые органы сами разнесут эти деньги по счетам», — сказал замминистра финансов Илья Трунин. Он подчеркнул, что предложенный механизм налогоплательщик может использовать добровольно.
О, да. То-то бабло девать некуда, куда же его деть? Переплату организации не вернули, люди остались без ЗП, если не сдохну с первой получки дам еще в налоги. ЂЂЂЂ