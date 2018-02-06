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Граждане смогут платить налоги авансом. Если захотят

Законопроект, дающий право гражданам платить налоги авансом одобрен Комитетой Госдумы по бюджету и налогам и рекомендован к принятию в первом чтении.

Правительство предложило дать возможность физлицам добровольно перечислять денежные средства в качестве авансового взноса, а затем при наступлении сроков платежа налоговые органы автоматически зачтут эти авансовые платежи в бюджеты различных уровней. Законопроект касается налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налога, напоминает «Парламентская газета».

«Таким образом, чтобы не связываться каждый раз с заполнением реквизитов по трём видам налогов, можно будет один раз заплатить деньги, и налоговые органы сами разнесут эти деньги по счетам», — сказал замминистра финансов Илья Трунин. Он подчеркнул, что предложенный механизм налогоплательщик может использовать добровольно.

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Санкт-Петербург

О, да. То-то бабло девать некуда, куда же его деть? Переплату организации не вернули, люди остались без ЗП, если не сдохну с первой получки дам еще в налоги. ЂЂЂЂ 

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Аноним
, Пенза
Скоро изобретут законопроект о похоронах авансом.
Вот захочешь помереть "авансом", пожалуйста, даже сможешь посмотреть, что на твоих похоронах было.
Кто из вас не хочет посмотреть, что будет на ваших похоронах?
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