За год работодатели погасили 20 млрд. зарплатных долгов

В результате принятых Рострудом мер в 2017 году удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 20 млрд рублей перед 1 млн работников.

Ранее руководитель Роструда Всеволод Вуколов сообщал, что четверть из общего объема всей задолженности приходится на предприятия-банкроты. «Необходимо активно использовать механизм, предусмотренный законодательством по привлечению собственника к ответственности, а также привлекать недобросовестных арбитражных управляющих к уголовной ответственности», – говорил Всеволод Вуколов.

В целях погашения задолженности по заработной плате Рострудом на постоянной основе проводится системная работа по надзору за своевременной выплатой заработной платы работникам организаций. А также принимаются все меры инспекторского реагирования по ее погашению и привлечению к ответственности виновных, уточнили в Роструде.