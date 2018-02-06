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Новости для бухгалтера

Налоговики не знают, как правильно составлять 6-НДФЛ

Налоговики пытаются оштрафовать компанию не просрочку с уплатой НДФЛ, хотя никакой просрочки не было.

Читайте, что и почему требуют налоговики, в блоге компании «Такснет».

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