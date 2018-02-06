Сбербанк не будет брать деньги за открытие счета с малого бизнеса

Теперь представители малого бизнеса могут открыть расчётный счёт в Сбербанке бесплатно, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Для этого нужно сразу подключиться к одному из пакетов услуг банка(кроме пакета «Лёгкий старт», в который уже входит бесплатное открытие расчётного счёта).

«Сбербанк заинтересован в развитии предпринимательства в России, и мы продолжаем делать банковские услуги для малого бизнеса максимально доступными, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Наши инициативы востребованы рынком: например, с начала сентября наши клиенты подключили уже более 150 тысяч пакетов услуг «Лёгкий старт». Для наших новых клиентов, которые выбирают другие пакеты услуг, мы отменили плату за открытие расчётного счёта».

Новое предложение Сбербанка для малого бизнеса дополняет действующую акцию «Приведи друга», которая позволяет получить бесплатное обслуживание с любым из подключённых пакетов услуг.