Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Важное изменение в блогах на «Клерке»

Наши блоги становятся еще удобнее.

Теперь записи в блогах можно закреплять.

Прикрепленная запись всегда будет первой в вашем блоге.

Наверху можно прикрепить информацию о себе, просто приветственный или другой важный для вас или френдов пост.

Для того чтобы закрепить, нужно нажать на стрелочку справа от заголовка поста и далее - «Закрепить».

Скрепка - это признак закрепленной записи.

 

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