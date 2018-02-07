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Налоговики и следователи усиливают борьбу с однодневками

Федеральная налоговая служба и Следственный комитет РФ подвели итоги совместной работы в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Выступая на расширенной коллегии СК, глава ФНС Михаил Мишустин отметил рост поступлений в прошедшем году, произошедшим благодаря  трем системам - АСК «НДС-2», АСК «ККТ» и системе онлайн кабинетов для всех категорий плательщиков.

«Сегодня в Российской Федерации незаконно возместить налог на добавленную стоимость практически невозможно. Система АСК «НДС-2» признана специалистами во всем мире – в ней мы видим прозрачное отражение всех хозяйственных операций по НДС. Количество попыток незаконного возмещения снизилось в восемь раз», - заявил Михаил Мишустин.

АСК «ККТ» – это новая платформа администрирования контрольно-кассовой техники, которая позволяет в режиме онлайн видеть все розничные продажи. ФНС России уже отменила девять форм первичной учетной документации по контрольно-кассовой технике, а в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о снижении количества и налоговой отчетности, добавил Михаил Мишустин.

Третья система – это интернет-сервисы онлайн кабинетов, которые позволяют дистанционно взаимодействовать с налогоплательщиками, зачастую без лишних визитов в Налоговую службу. Для проведения проверок служба использует риск-ориентированный подход.

«Просто так мы не выходим на проверку – установлены общедоступные и четкие критерии налоговых рисков. Например, в странах Европейского союза налоговые органы в среднем проверяют 2-3% компаний, у нас же выездными проверками охвачено менее 1% налогоплательщиков. Количество проверок за пять лет снизилось в три раза. Если в 2012 году проведено 58 тысяч выездных проверок, то в 2017 году - всего 20 тысяч», - заявил руководитель ФНС России.

Говоря о совместной со Следственным комитетом работе, Михаил Мишустин отметил, что снижается доля отказов в возбуждении уголовных дел. Так, если в 2011 году возбуждалось уголовное дело лишь по каждому десятому материалу, направленному налоговым органом, то в 2017 году - по каждому третьему материалу. При этом сумма возмещенного государству ущерба от налоговых преступлений по материалам налоговых проверок в 2017 году составила 19 млрд рублей.

Михаил Мишустин также отметил слаженность взаимодействия налоговых и следственных органов не только при работе с отдельными налогоплательщиками, но и с отраслями в целом.

Так, эффективная совместная работа по пресечению схем уклонения от уплаты налогов в алкогольной отрасли на Северном Кавказе обеспечила стабильный рост поступлений по акцизам на крепкий алкоголь. Только в 2017 году прирост составил 28 млрд рублей (при общей сумме поступлений 193 млрд рублей), что на 17 % больше чем в 2016 году.

В прошедшем году удалось предотвратить незаконное возмещение НДС на сумму более 50 млрд рублей в сфере сельского хозяйства.

В заключение руководитель ФНС России обратил особое внимание на необходимость усиления совместной борьбы с фирмами-однодневками. Несмотря на то, что количество компаний, имеющих признаки фиктивности, снизилось с 14% в 2016 году до 7% в 2017-м, схемы с использованием таких фирм выявляются в каждой третьей выездной налоговой проверке.

В связи с этим Михаил Мишустин предложил совместно с сотрудниками СК РФ и МВД России разработать методические рекомендации по одновременному выявлению и пресечению как налоговых преступлений, так и преступлений, связанных с созданием фирм-однодневок.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
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Аноним
, Москва
Опять с народом боряться. Опыт СССР уже забыли. Если не снизить налоги и закрыть все пути ухода в тень, то мы просто перестанем работать. Даром работать никто не будет.
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