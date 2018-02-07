Возможность применения турагентствами пониженных взносов – под вопросом

Федеральным законом № 335-ФЗ от 27.11.2017 была изменена формулировка пункта 6 статьи 427 НК, который регламентирует порядок определения доли дохода от льготного вида деятельности для плательщиков УСН с целью применения ими пониженных тарифов взносов.

Подробнее читайте в статье «Какая проблема появилась у «упрощенцев», имеющих право на пониженные взносы»

Напомним, теперь при подсчете доли льготных доходов в состав общих доходов следует включать доходы, указанные не только в пункте 1, но и в подпункте 1 пункта 1.1 статьи 346.15 НК, где поименованы необлагаемые доходы из ст. 251 НК. В число таких доходов, в частности, входят субсидии как целевое финансирование, кредиты, займы, средства принципалов, полученные агентами.

Читатели нашего форума выражали беспокойство по поводу такой поправки в п.6 ст.427 НК, ставшей для многих упрощенцев неприятным сюрпризом. Вопрос, которым задаются наши читатели – можно ли включить доходы из ст. 251 НК не только в знаменатель, но и в числитель формулы расчета доли льготных доходов?

Налоговики на местах считают, что такие доходы включаются только в знаменатель. Именно такую консультацию дали в налоговой инспекции нашей читательнице. Для турбизнеса это означает невозможность применения пониженного тарифа, сетует бухгалтер.

Наша налоговая на днях нам ответила, что доходы, указанные в 251 статье должны учитываться только в знаменателе при расчете доли доходов для применения льготы (70%). К тому же, они указали на то, что при определении лимита в 79 млн в расчет включаются доходы, указанные в ст. 251.

Если конкретней, то речь шла о суммах, поступивших посредникам при исполнении поручений принципала (пп. 9 п. 1 статьи 251 НК РФ). Получается какой смысл было добавлять к льготируемым видам деятельности - "деятельность турагентств", если они все посредники - yulyasne

Участники обсуждения отмечают, что в последнее время складывается нездоровая обстановка в части пониженных тарифов для турагентств.

До 2017 года их деятельность с кодом 63.3 (по ОКВЭД1) относилась к классу вспомогательной транспортной деятельности.

С 2017 года деятельность турагентств с новым кодом 79.11 и входит в раздел «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», то есть не имеет отношения к «Транспорту и связи». В этой связи, как пояснила ФНС в письме от 23.06.17 № БС-4-11/12091, плательщики УСН, основным видом экономической деятельности которой является деятельность туристических агентств, не вправе применять пониженные тарифы страховых взносов на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 427 НК.

Вместе с тем позже вышло письмо Минфина от 13.10.2017 N 03-15-07/66964, которым все льготники-упрощенцы 2016 года, попавшие «под нож» в 2017, реабилитированы.

Кроме того, Федеральным законом № 335-ФЗ от 27.11.2017 список льготных видов деятельности был подкорректирован задним числом и за турагентствами закрепили право на пониженные взносы. Однако эта радость оказалась с привкусом горечи из-за формулировки п.6 ст. 427 НК, о чем говорилось выше.

Обсуждение происходит в теме форума «Пониженные тарифы: новая редакция НК РФ ст 427 п.6».