Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Какая проблема появилась у «упрощенцев», имеющих право на пониженные взносы

Масштабные поправки в НК, внесенные Федеральным законом № 335-ФЗ от 27.11.2017, содержат в себе немало сюрпризов для налогоплательщиков.

Расскажем об изменениях в ст. 427 НК, которые при ее буквальном толковании могут обернуться катастрофой для некоторых плательщиков УСН, применяющих пониженные тарифы страховых взносов.

Право на пониженный тариф

Плательщики УСН при осуществлении некоторых видов деятельности, поименованных в пп.5 п.1 ст. 427 НК, могут применять пониженный тариф страховых взносов (20% на ОПС, 0% на ОМС и ОСС).

Но при этом следует соблюдать условия по размеру выручки и доле льготных доходов в общей массе доходов.

Как определяется эта доля? Формула такова:

Доходы от льготного вида деятельности / Общие доходы * 100% = Доля льготных доходов

Если результат окажется больше 70%, то применять пониженные тарифы взносов можно.

Если доля доходов по льготному виду деятельности меньше 70%, то придется применять общий тариф взносов.

Что стало

Федеральным законом № 335-ФЗ от 27.11.2017 изменена формулировка п.6 ст.427 НК. Теперь общий объем доходов определяется путем суммирования доходов, указанных в пункте 1 и подпункте 1 пункта 1.1 статьи 346.15 НК.

Это изменение применяется с 1 января 2017 г.

Обратимся к пп.1 п.1 ст. 346.15 НК. В нем говорится о доходах, указанных в статье 251 НК.

А теперь идем в статью 251 НК. Что мы там видим? В этой статье представлен обширный список доходов, не учитываемых при определении налоговой базы.

Например, здесь поименованы средства, полученные по договорам кредита и займа, средства, полученные агентами и фактически принадлежащие принципалам, взносы учредителей, целевое финансирование и многое другое.

Чем это грозит

Если буквально следовать п.6 ст. 427 НК, то все эти необлагаемые доходы необходимо включить в знаменатель формулы. При этом в числитель они не входят. Таким образом доля льготных доходов может резко снизиться.

Например, компания на УСН занимается строительством. По итогам 9 месяцев 2017 года ее доход составил 5 млн. руб. Весь он относится к льготному виду деятельности, поэтому компания смело применяла пониженные тарифы. (5 млн/5 млн*100%=100%>70%)

Между тем в 2017 году фирма получила кредит в банке и заем от учредителя на общую сумму 3 млн. рублей. По новой формуле доля льготных доходов резко уменьшается и компания теряет право на пониженный тариф. (5 млн/8 млн*100%=62,5%<70%).

Когда применять новую формулу

Поправки в п.6 ст. 427 НК внесены «задним числом» и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. Неужели «упрощенцам» придется пересчитывать долю льготных доходов, уточнять РСВ и доплачивать взносы?

Вместе с тем, в данном случае можно применить пункт 2 статьи 5 НК, согласно которому акты законодательства о налогах и сборах, ухудшающие положение плательщиков страховых взносов, обратной силы не имеют.

В этой связи перерасчет делать не нужно, если он ухудшит положение страхователя.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
8 мнений
Аватар
Аноним
, Москва
Да-а....видно совсем денег в бюджете не хватает...с января ухожу со льготного тарифа ибо агент. Спасибо за подарок, законодатели!..
Вдвоем
Марика
, Москва
Мы тоже агенты - турфирма, они, в большинстве своем, на агентских договорах. Только обрадовалась, что можно применять льготный тариф, Минфин написал, ФНС согласился и - пожалте бриться. 
<b>Модератор</b>
бух2007

Я надеюсь, что Минфин даст разъяснения о том, что п.6 надо трактовать по-другому и если необлагаемое идет в знаменатель, оно же должно идти в числитель.

Пока ясно следует, что только в знаменатель

Аватар
Аноним
, Москва

Надуманная проблема, про нее еще 2 недели консультант написал. Цель поправки не в этом была - а в том, чтобы дать льготу всяким ТСЖ, кооперативам и т.п., у которых основные поступления - не учитываемые доходы. Все они связаны с льготной деятельностью, но раньше их нельзя было включать в числитель, а в знаменатель надо было включать. Поэтому в судах куча споров была, есть льгота у них или нет

<b>Модератор</b>
Над.К
Надуманная проблема,

 Увы, нет. Если читать буквально, то получается то, что написано в статье. Понятное дело, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Споры продолжаться, только повод будет уже другой (

Аватар
Аноним
, Москва
В ст 251 указано,  что не может являться доходом.  Т. О.  Этого не будет не в числителе ни в знаменителе. Агенты,  ваш доход только ваша комиссия.  Деньги принципами это не доход.  Этих сумм не будет в этой формуле вообще.  Аналогично со всем остальным.  Расчёт в статье ошибочный и всех вас сбил с толку. 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Бухгалтеру
 
Пониженные взносы при УСН: таблица с видами деятельности и кодами ОКВЭД
 
Бухгалтерские новости
 
Изменения по пониженным взносам для «упрощенцев» внесены «задним числом». Проверьте свое право на льготу
 

Посетить семинар по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»

Все семинары по теме Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
×
×