Какая проблема появилась у «упрощенцев», имеющих право на пониженные взносы

Масштабные поправки в НК, внесенные Федеральным законом № 335-ФЗ от 27.11.2017, содержат в себе немало сюрпризов для налогоплательщиков.

Расскажем об изменениях в ст. 427 НК, которые при ее буквальном толковании могут обернуться катастрофой для некоторых плательщиков УСН, применяющих пониженные тарифы страховых взносов.

Право на пониженный тариф

Плательщики УСН при осуществлении некоторых видов деятельности, поименованных в пп.5 п.1 ст. 427 НК, могут применять пониженный тариф страховых взносов (20% на ОПС, 0% на ОМС и ОСС).

Но при этом следует соблюдать условия по размеру выручки и доле льготных доходов в общей массе доходов.

Как определяется эта доля? Формула такова:

Доходы от льготного вида деятельности / Общие доходы * 100% = Доля льготных доходов

Если результат окажется больше 70%, то применять пониженные тарифы взносов можно.

Если доля доходов по льготному виду деятельности меньше 70%, то придется применять общий тариф взносов.

Что стало

Федеральным законом № 335-ФЗ от 27.11.2017 изменена формулировка п.6 ст.427 НК. Теперь общий объем доходов определяется путем суммирования доходов, указанных в пункте 1

Это изменение применяется с 1 января 2017 г.

Обратимся к пп.1 п.1 ст. 346.15 НК. В нем говорится о доходах, указанных в статье 251 НК.

А теперь идем в статью 251 НК. Что мы там видим? В этой статье представлен обширный список доходов, не учитываемых при определении налоговой базы.

Например, здесь поименованы средства, полученные по договорам кредита и займа, средства, полученные агентами и фактически принадлежащие принципалам, взносы учредителей, целевое финансирование и многое другое.

Чем это грозит

Если буквально следовать п.6 ст. 427 НК, то все эти необлагаемые доходы необходимо включить в знаменатель формулы. При этом в числитель они не входят. Таким образом доля льготных доходов может резко снизиться.

Например, компания на УСН занимается строительством. По итогам 9 месяцев 2017 года ее доход составил 5 млн. руб. Весь он относится к льготному виду деятельности, поэтому компания смело применяла пониженные тарифы. (5 млн/5 млн*100%=100%>70%)

Между тем в 2017 году фирма получила кредит в банке и заем от учредителя на общую сумму 3 млн. рублей. По новой формуле доля льготных доходов резко уменьшается и компания теряет право на пониженный тариф. (5 млн/8 млн*100%=62,5%<70%).

Когда применять новую формулу

Поправки в п.6 ст. 427 НК внесены «задним числом» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. Неужели «упрощенцам» придется пересчитывать долю льготных доходов, уточнять РСВ и доплачивать взносы?

Вместе с тем, в данном случае можно применить пункт 2 статьи 5 НК, согласно которому акты законодательства о налогах и сборах, ухудшающие положение плательщиков страховых взносов, обратной силы не имеют.

В этой связи перерасчет делать не нужно, если он ухудшит положение страхователя.