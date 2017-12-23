Какая проблема появилась у «упрощенцев», имеющих право на пониженные взносы

Масштабные поправки в НК, внесенные Федеральным законом № 335-ФЗ от 27.11.2017, содержат в себе немало сюрпризов для налогоплательщиков.
Расскажем об изменениях в ст. 427 НК, которые при ее буквальном толковании могут обернуться катастрофой для некоторых плательщиков УСН, применяющих пониженные тарифы страховых взносов.
Право на пониженный тарифПлательщики УСН при осуществлении некоторых видов деятельности, поименованных в пп.5 п.1 ст. 427 НК, могут применять пониженный тариф страховых взносов (20% на ОПС, 0% на ОМС и ОСС).
Но при этом следует соблюдать условия по размеру выручки и доле льготных доходов в общей массе доходов.
Как определяется эта доля? Формула такова:
Если результат окажется больше 70%, то применять пониженные тарифы взносов можно.
Если доля доходов по льготному виду деятельности меньше 70%, то придется применять общий тариф взносов.
Что сталоФедеральным законом № 335-ФЗ от 27.11.2017 изменена формулировка п.6 ст.427 НК. Теперь общий объем доходов определяется путем суммирования доходов, указанных в пункте 1 и подпункте 1 пункта 1.1 статьи 346.15 НК.
Это изменение применяется с 1 января 2017 г.
Обратимся к пп.1 п.1 ст. 346.15 НК. В нем говорится о доходах, указанных в статье 251 НК.
А теперь идем в статью 251 НК. Что мы там видим? В этой статье представлен обширный список доходов, не учитываемых при определении налоговой базы.
Например, здесь поименованы средства, полученные по договорам кредита и займа, средства, полученные агентами и фактически принадлежащие принципалам, взносы учредителей, целевое финансирование и многое другое.
Чем это грозитЕсли буквально следовать п.6 ст. 427 НК, то все эти необлагаемые доходы необходимо включить в знаменатель формулы. При этом в числитель они не входят. Таким образом доля льготных доходов может резко снизиться.
Когда применять новую формулуПоправки в п.6 ст. 427 НК внесены «задним числом» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. Неужели «упрощенцам» придется пересчитывать долю льготных доходов, уточнять РСВ и доплачивать взносы?
Вместе с тем, в данном случае можно применить пункт 2 статьи 5 НК, согласно которому акты законодательства о налогах и сборах, ухудшающие положение плательщиков страховых взносов, обратной силы не имеют.
В этой связи перерасчет делать не нужно, если он ухудшит положение страхователя.
Я надеюсь, что Минфин даст разъяснения о том, что п.6 надо трактовать по-другому и если необлагаемое идет в знаменатель, оно же должно идти в числитель.
Пока ясно следует, что только в знаменатель
Надуманная проблема, про нее еще 2 недели консультант написал. Цель поправки не в этом была - а в том, чтобы дать льготу всяким ТСЖ, кооперативам и т.п., у которых основные поступления - не учитываемые доходы. Все они связаны с льготной деятельностью, но раньше их нельзя было включать в числитель, а в знаменатель надо было включать. Поэтому в судах куча споров была, есть льгота у них или нет
Увы, нет. Если читать буквально, то получается то, что написано в статье. Понятное дело, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Споры продолжаться, только повод будет уже другой (
Неправда. Вы бы хоть название статьи прочитали