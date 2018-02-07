ИФНС запрашивает в банке выписки по счету налогоплатальщика в рамках «камералки»

Фискалы установили тотальный контроль за налогоплательщиками! Как говорится, никогда такого не было, и вот опять…
Читатель нашего форума возмущен до глубины души тем, что налоговики имеют доступ к информации об операциях налогоплательщика по расчетному счета.
Компания на УСН 6%. Работает с 2017 года.
В начале работы не было продаж и авансов.
Учредитель вносил свои средства на расчетный счет, нужно было оплачивать рекламу и некоторые расходы.
Потом начались продажи и поступления денег на расчетный счет.
Соответственно начислили налог декларации. Только сдали декларацию, тут же прилетело требование от налоговой, почему сумма налога не совпадает с суммой поступивших денег на счет (по расчету 6% от суммы, не сама сумма).
Это вообще в рамках законодательства? Откуда и на каком основании налоговая получает наши банковские выписки?
Кассу онлайн только подключаем. Поступления были именно на расчетный счет. Пояснения мы напишем, что дальше? Там суммы вообще мизерные были. У нас что, тотальный контроль уже теперь?
Откуда у налоговой наша выписка по банку?
Разве операции по банку не являются закрытой информацией?
- Аноним
Участники форума пояснили автору вопроса, что такая практика существует уже много лет и налогоплательщики давно свыклись с этим.
Обсуждение происходит в теме форума «Требование налоговой о представлении пояснений. Вопрос».
Напомним, недавно ФНС разъяснила ситуацию по запросам налоговиками информации о счетах физлиц. При составлении такого запроса должна быть соблюдена определенная процедура.
При этом закон не дает право банку, получившему запрос налогового органа, проверять наличие достаточных оснований для его направления, а также требовать от налогового органа доказательств проведения мероприятий налогового контроля в отношении клиента банка.