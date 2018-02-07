ИФНС запрашивает в банке выписки по счету налогоплатальщика в рамках «камералки»

Фискалы установили тотальный контроль за налогоплательщиками! Как говорится, никогда такого не было, и вот опять…

Читатель нашего форума возмущен до глубины души тем, что налоговики имеют доступ к информации об операциях налогоплательщика по расчетному счета.

Компания на УСН 6%. Работает с 2017 года.

В начале работы не было продаж и авансов.

Учредитель вносил свои средства на расчетный счет, нужно было оплачивать рекламу и некоторые расходы.

Потом начались продажи и поступления денег на расчетный счет.

Соответственно начислили налог декларации. Только сдали декларацию, тут же прилетело требование от налоговой, почему сумма налога не совпадает с суммой поступивших денег на счет (по расчету 6% от суммы, не сама сумма).

Это вообще в рамках законодательства? Откуда и на каком основании налоговая получает наши банковские выписки?

Кассу онлайн только подключаем. Поступления были именно на расчетный счет. Пояснения мы напишем, что дальше? Там суммы вообще мизерные были. У нас что, тотальный контроль уже теперь? Откуда у налоговой наша выписка по банку? Разве операции по банку не являются закрытой информацией? - Аноним

Участники форума пояснили автору вопроса, что такая практика существует уже много лет и налогоплательщики давно свыклись с этим.

Обсуждение происходит в теме форума «Требование налоговой о представлении пояснений. Вопрос».

Напомним, недавно ФНС разъяснила ситуацию по запросам налоговиками информации о счетах физлиц. При составлении такого запроса должна быть соблюдена определенная процедура.

При этом закон не дает право банку, получившему запрос налогового органа, проверять наличие достаточных оснований для его направления, а также требовать от налогового органа доказательств проведения мероприятий налогового контроля в отношении клиента банка.