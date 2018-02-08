Данные бухотчетности компаний находятся в открытом доступе. Некоторых это удивляет

Все когда-то происходит впервые, поэтому иногда очевидное кажется невероятным…

Сегодня мы рассказывали о возмущении читателя нашего форума, который впервые столкнулся с общеизвестным фактом – получение налоговиками доступа к банковским выпискам налогоплательщика без участия самого налогоплательщика.

Расскажем, чем возмущена другая читательница нашего форума.

На просторах Интернета бухгалтер обнаружила сайты, на которых совершенно бесплатно можно получить доступ к информации о бухотчетности компании.

Между тем участники обсуждения пояснили бухгалтеру, что доступ к информационному ресурсу, где размещается финансовая отчетность, предоставляется всем заинтересованным лицам, причем бесплатно.

Вчера из любопытства набрала в интернете фамилию одного из учредителей и , все данные по учредителю (это понятно)

и, о ужас, но все данные финансовой отчетности за последние 5 лет выложены на куче сайтов. И доступ к ним бесплатно, без регистрации! Все сайты ссылаются на данные Росстата.

Но, мы не обязаны публиковать свою отчетность по закону ни где! Доступ к ней, как я понимаю, можно осуществлять на Веб-сайте статистики платно и с регистрацией!

Скрывать конечно фирме нечего, но ведь доступ к информации имеют все, а интересы у всех разные ( в том числе и криминальные).

Насколько это правомочно? Или я что-то упустила? - Аноним

Обсуждение происходит в теме форума «Данные финансовой отчетности для любого в интернете?»

Напомним, посмотреть бухотчетность за любой год, начиная с 2012, можно на сайте Росстата.

Для получения услуги необходимо указать код ИНН и/или ОКПО запрашиваемой организации. При запросе через сайт Росстата ответ формируется автоматически и направляется по электронной почте заявителю или выводится на экран компьютера.