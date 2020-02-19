Узнайте все о трендах налоговых проверок, банковского и полицейского контроля-2018

У нас на «Клерке» новый очень полезный блог Центра taxCOACH. Открытый бизнес-курс.

Каждую неделю туда будут выкладывать серии полноценного видеогида по безопасности бизнеса. Там все, что необходимо знать о налоговой оптимизации, защите активов, владельческом контроле и отношениях между собственниками.

Смотрите серии бесплатно. И не забудьте подписаться на блог, чтобы не пропустить новые серии.

Уже вывесили первую серию «Налоговые проверки. Банковский и полицейский контроль. Тренды 2018».

«О своем бизнесе печетесь не только вы, но и те, с кем вы лично не знакомы, — многочисленные проверяющие из числа госслужащих. Что нужно знать, чтобы их интерес не вылился в крупный штраф, а то и во что похуже?», – так обращается к слушателям курса его автор Ярослав Савин.

Быстро попасть в раздел с видео-курсом можно по кнопке, которая всегда на верхней панеле на «Клерке».