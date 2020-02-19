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Как сервис НДФЛка зарабатывает один миллион в день

Мы сходили в гости к владельцу одного из наших блогов - Михаилу Лапушинскому, основателю сервиса "НДФЛка".

Посмотрите наш репортаж.

И не забудьте подписаться на блог "НДФЛки". Там собирают все про вычеты. 

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