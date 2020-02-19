Как сервис НДФЛка зарабатывает один миллион в день

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Ребята, успокойтесь и поймите, если они будут платить пенсию полнастью то на что они будут кормит... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

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"Основная миссия современного бухгалтера " - работать на государство, а труд оплачивает работодат... Какой он, современный бухгалтер?

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Сроки ответа на жалобы - от 4-х до 6-ти месяцев и это ЦА ФНС, даже не Управление. О каких нормах ... Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах

Аноним

Не хочу больше видеть Путина на месте президента.Медведева тоже. «Ночной бухгалтер». Сколько потеряли работающие пенсионеры. Хорошая новость от Минфина

Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

Аноним, Вы писали:если только путин останется удавку затянут на всех включая пенсионеров в л... «Ночной бухгалтер». Сколько потеряли работающие пенсионеры. Хорошая новость от Минфина

Аноним

Добрый день! В январе 2018 г. пришло уведомление на получение акта о налоговых нарушениях, которы... Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах

Аноним

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Надежда-25 ТОЛЬКО ВОТ АРХИВ НИКТО НИКУДА НЕ СДАВАЛ !! это основная проблема большинства выходящих на ... Готовьтесь к пенсии за 9 месяцев

Натали Б Цитата: Вот уроды, когда уже в налоговых к людям лицом то повернутся все время задницей!!! ... УФНС 66

Аноним

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Аноним

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Натали Б ВаляЧел, я так одному объясняла, что мне не за заполнение реквизитов от руки 20 раз (в договоре С... Тыжбухгалтер: ваша профессия глазами директора и окружающих

Аноним

Всем здравствуйте. Хочу написать о прибавки пенсии инвалидам, много разговора, много статей, а по... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

proect van1971, Вы писали:А если работодатель не является участником электронного документооборота, а со... Электронный больничный оформят только по желанию пациента

Аноним

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Аноним

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Аноним

и так еле концы с концами сводим!!! Налог на движимое имущество все же могут отменить

Аноним

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Аноним

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Аноним

транспортный налог заплати,а потом с транспорта еще налог на имущество заплати,пиз... просто! Налог на движимое имущество все же могут отменить

Первоклассник Цифра нужна, безусловно. Только вот налоговая не умеет с ними работать: по 2-3 инн на человека ин... Зачем физлицу нужен ИНН

Аноним

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