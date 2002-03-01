В каких регионах начисление пени по налогу на имущество физлиц перенесли на 1 июля

В 12 субъектах Российской Федерации срок начисления пени по налогу на имущество физических лиц перенесен со 2 декабря 2017 года на 1 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Соответствующие законы региональные власти приняли в Москве, Амурской, Владимирской, Вологодской, Московской, Пензенской, Рязанской областях, Карачаево-Черкесской Республике, Республиках Башкортостан, Татарстан, Хакасия, а также в Камчатском крае.



Федеральный закон, наделяющий субъекты федерации правом переносить сроки начала начисления пени при неуплате (несвоевременной уплате) налога на имущество физических лиц, был принят в 2017 году. Однако его применение возможно только в тех субъектах, где налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости недвижимости. В 2017 году такой порядок налогообложения применялся в 49 субъектах РФ.

Оплатить налоги можно с помощью электронных сервисов ФНС, не выходя из дома.