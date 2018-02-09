Как в 2018 физлицам отчитываться о зарубежных счетах: разъяснения ФНС

С 1 января 2018 года изменилось понятие валютного резидентства для физлиц и устранены отдельные избыточные обременения для физлиц — резидентов при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых в банках за пределами РФ.

Об этом напомнила ФНС в письме № ОА-4-17/1317 от 25.01.2018.

Так, теперь понятие «валютный резидент» распространяется на всех физлиц — граждан РФ независимо от срока их пребывания на территории иностранного государства.

Новой редакцией части 2 статьи 12 Закона N 173-ФЗ дополнено определение налогового органа, в который резидент обязан предоставлять уведомление об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов).

С 1 января 2018 года физлица — резиденты, срок пребывания которых за пределами РФ в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней, согласно новой редакции части 8 статьи 12 Закона N 173-ФЗ, освобождаются от обязанности уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии, изменении реквизитов) зарубежных счетов, а также от обязанности представлять отчеты о движении средств по зарубежным счетам (вкладам). Кроме того, такая категория физлиц — резидентов вправе без ограничений осуществлять валютные операции по своим зарубежным счетам (вкладам), в том числе между собой.

Вместе с тем, установлен порядок представления уведомлений и отчетов физлиц — резидентов, срок пребывания которых за пределами РФ в истекшем календарном году в совокупности составил менее 183 дней и которые ранее не предоставляли уведомления и отчеты.

Указанные изменения распространяются, в том числе, на период 2017 года.

Кроме того, внесены изменения в части исключения обязанности физлиц — резидентов при первом переводе средств на свои зарубежные счета предъявлять уполномоченному банку уведомления налогового органа об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления.

Расширен перечень разрешенных случаев зачисления денежных средств на зарубежные счета физлиц — резидентов от продажи нерезидентам по договорам купли-продажи транспортных средств, а также недвижимого имущества, при определенных условиях.

Кроме того, внесены изменения в части дополнения права агентов валютного контроля в пределах своей компетенции запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов документы, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов в части истребования документов, подтверждающие факт пребывания физлиц — резидентов за пределами РФ.