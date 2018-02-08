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Минфин уверен, что бизнес радуется передаче взносов от фондов к ФНС

После передачи налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование их собираемость увеличилась, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Ранее вице-премьер Ольга Голодец на форуме РСПП заявила, что передача администрирования взносов от ПФР к ФНС не привела к «качественным изменениям».

Выступая на форуме Голодец заявила, что «мы заложили реформу по передаче администрирования, качественных изменений не произошло». «Но мы потратили очень серьезные ресурсы и мы знаем, что работодатели столкнулись с серьезными проблемами при передаче, и многие еще эти проблемы до конца не решили», — пояснила вице-премьер.

«Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых ФНС России, за 2017 год составили 5 799,9 млрд руб., что на 9,1% или на 483,2 млрд руб. больше, чем в 2016 году. При этом в январе 2018 года темп поступлений страховых взносов составил 119,6% по отношению к январю предыдущего года». — приводит слова Силуанова пресс-релиз Минфина, поступивший в РБК.

В ведомстве также заявили, что «эффект от передачи взносов ФНС России налоговым органам выразился для бизнеса в снижении издержек, связанных с подготовкой и представлением отчетности по страховым взносам». В сообщении говорится, что четыре основные формы отчетности были объединены в единый расчет по страховым взносам, а количество показателей отчетности уменьшилось в 1,6 раза. Расходы ФНС на модернизацию программного обеспечения для выполнения новых функций составили 113 млн рублей. ​

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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5 мнений
<b>Модератор</b>
Svetishe
, Москва
Особенно рады те, кому до сих пор не вернули списанные несуществующие долги.  Как они посчитали уменьшение отчетности не понятно.Я не заметила, что она уменьшилась.
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Аноним
Да, все верно, отчетность уменьшилась: только отчет по взносам на 70 человек составил всего 109 листов.  ну еще 6-НДФЛ замечательный отчет с разбивкой по отпускам , больничным и проч. и СЗВ-Стаж  с тем же дроблением.Привет чиновникам,
Клерк
natalisa51
 Конечно собираемость увеличилась. Столько бабла срубили с людей просто потому, что не у всех есть время ходить и что то доказывать. И МРОТ у нас существенно увеличился отсюда сумма взносов увеличилась. нечего себе чужие заслуги приписывать. В ПФ был порядок и недоимки долго не весели. тут же всех обзхванивали. А в налоговой сидят ждут когда пеня подскачет ...
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