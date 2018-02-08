Минфин уверен, что бизнес радуется передаче взносов от фондов к ФНС

После передачи налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование их собираемость увеличилась, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Ранее вице-премьер Ольга Голодец на форуме РСПП заявила, что передача администрирования взносов от ПФР к ФНС не привела к «качественным изменениям».

Выступая на форуме Голодец заявила, что «мы заложили реформу по передаче администрирования, качественных изменений не произошло». «Но мы потратили очень серьезные ресурсы и мы знаем, что работодатели столкнулись с серьезными проблемами при передаче, и многие еще эти проблемы до конца не решили», — пояснила вице-премьер.

«Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых ФНС России, за 2017 год составили 5 799,9 млрд руб., что на 9,1% или на 483,2 млрд руб. больше, чем в 2016 году. При этом в январе 2018 года темп поступлений страховых взносов составил 119,6% по отношению к январю предыдущего года». — приводит слова Силуанова пресс-релиз Минфина, поступивший в РБК.

В ведомстве также заявили, что «эффект от передачи взносов ФНС России налоговым органам выразился для бизнеса в снижении издержек, связанных с подготовкой и представлением отчетности по страховым взносам». В сообщении говорится, что четыре основные формы отчетности были объединены в единый расчет по страховым взносам, а количество показателей отчетности уменьшилось в 1,6 раза. Расходы ФНС на модернизацию программного обеспечения для выполнения новых функций составили 113 млн рублей. ​