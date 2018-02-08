Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

«Бросайте работу бухгалтера - идите работать консультантами по налогам»

Именно так обратился основатель сервиса НДФЛка Михаил Лапушинский  к нашим читателям.

У НДФЛки  открыты вакансии как экспертов на сервис, так и консультантов в колл-центр.

Посмотрите список вакансий.

 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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