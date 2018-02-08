«Бросайте работу бухгалтера - идите работать консультантами по налогам»

Аноним

ОК, перейдем на форум "классических" программистов, которые и на Западе вполне востребованы, "вал... Какой он, современный бухгалтер?

Аноним

В Смольном з/плата уборщицы 50 тыс руб., там, мге кажется - еще выше... Голодец призвала отказаться от неквалифицированных рабочих мест

Аноним

В январе 2017 подала документы на проверку. 12.12.2017г. написала заявление на назначение пенсии ... Готовьтесь к пенсии за 9 месяцев

Аноним

Простите, а здании правительства кто и как моет сортиры? Голодец призвала отказаться от неквалифицированных рабочих мест

Аноним

а что делать если и.п.оформляет на работу на пол ставки чтоб налог меньше платить заставляют заяв... Готовьтесь к пенсии за 9 месяцев

natalisa51 Супер жизнь. . Что это за Законы такие, что в разных регионах одно и тоже рассматривают по ... КС вынес позитивное решение по НДФЛ

Аноним

одним словом - имеют нас... как хотят Накопительная часть пенсии: кому, когда и сколько

Аноним

Да не, реализовать всё это можно и нужно и даже реализуют. Но преподнесут это как охренительную п... Могут создать единый портал для сбора отчетности

Аноним

Согласна, система сама себя уничтожать не будет.Она способна только почковаться((( Могут создать единый портал для сбора отчетности

Аноним

Да, все верно, отчетность уменьшилась: только отчет по взносам на 70 человек составил всего 109 л... Минфин уверен, что бизнес радуется передаче взносов от фондов к ФНС

Старый ворчун Аноним, Вы писали:Разумная инициативаНе взлетит. Будем 9 миллиардов отчетов сдавать в это са... Могут создать единый портал для сбора отчетности

Аноним

БИК, пользуясь данными советами, вообще не найти. Только обращение в банк. А жаль. Три простых способа узнать БИК отделения Сбербанка

Аноним

Думаю, что дебилы и причем с большой буквы. Минфин уверен, что бизнес радуется передаче взносов от фондов к ФНС

Блудный сын Нет это не просто статья а что-же это?и по ТВ даже где-то упоминали И!?а вот ссыль: h... ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

yanko306 Блудный сын, Вы писали:.недавно была статья о проигрыше ИП в суде это где от лица защитника... ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Аноним

Разумная инициатива Могут создать единый портал для сбора отчетности

Аноним

Враги работают на дальнейший развал экономики страны. Я занимал детям на строительство серв... Почему займы от юрлиц и «физиков» в 2018 году стали еще опаснее

Аноним

По поводу ухода в тень, это верно. Скоро будем как в 90-е и 2000, богажничек открыл, расчитался и... У плохих налогоплательщиков отчетность не примут. Без всяких на то оснований

Аноним

Аноним, Вы писали:Если СЗВ-М не сдавалась на ген.дира - единственного учредителя, СЗВ-СТАЖ требуе... Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Аноним

Ты Ролдугина не трожь! Музыканта всякий обидеть может... Налоговики и следователи усиливают борьбу с однодневками

maxprofi поэтому я своего ребенка учу на инженера и параллельно на языковых курсах)) вообще не хочу чтобы ... Какой он, современный бухгалтер?

Аноним

зачем Президенту деньги вообще? Он живет при коммунизме ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

JIENA Цитата из рассылки : "Про СЗВ-СТАЖ Бухгалтеры обсуждают новую форму, которую надо сдать не п... Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Аноним

2016 год закрыли с небольшим убытком. В 2017 понадобилось взять кредит для закупки материалов, в ... Почему займы от юрлиц и «физиков» в 2018 году стали еще опаснее

Аноним

Во втором абзаце статьи пропущено "НЕ" Где работодателям грозят налоговыми проверками за выплату низких зарплат

Аноним

Уважаемые форумчане!Не изобретайте велосипед!Внимательно читайте Трудовой Кодекс.Сама понятие АВА... Следует ли удерживать НДФЛ при выплате аванса в последний день месяца?

Аноним

Я не аноним, Михайлов! С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько