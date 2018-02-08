Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

«Тотальный контроль-2018». Серия 5 «Налоговые преференции для замечательного банка»

Посмотрите серию № 5 небольшого сериала «Тотальный контроль-2018».

Эти воодушевляющие федеральные законы невероятно понравятся реальным собственникам нашего национального достояния.

Узнайте, почему.

И подпишитесь на один из самых обсуждаемых блогов на «Клерке».

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится