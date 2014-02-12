Что меняется в КОСГУ с 2018 года

Минфин подготовил презентацию на тему совершенствования порядка применения КОСГУ по доходам в целях гармонизации с требованиями международных стандартов.

В презентации описаны особенности применения КОСГУ, изменения в применении классификации в 2018 году (Указания №255н от 27.12.2017), изменения в применении классификации в 2019 году (Указания №209н от 29.11.2017) и т.д.

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