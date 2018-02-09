Как учесть бюджетные субсидии при расчете налогов

Аноним

Аноним, Вы писали:Если СЗВ-М не сдавалась на ген.дира - единственного учредителя, СЗВ-СТАЖ требуе... Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Аноним

Аноним, Вы писали:Должны ли представлять СЗВ-Стаж ИП-шники без работников, т.е. на себя? нет Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Нужно ли выделять неполный рабочий день в С... Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Аноним

Интересно, комментаторы школу для слабоумных заканчивали? Можно подумать, что предприниматель ден... Индексация зарплаты в 2018 году: кто должен провести

saigak , а те то, что там далее развели на три страницы в смысле вам комментарии так не понравилис... ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Аноним

Аноним, Верит ,данным нельзя ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Аноним

Аноним, Вы писали:Искать виноватых в ответ на высказывание мнения - типичная черта советского чел... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

О ЧЕМ ВЫ ГОВОРИТЕ! ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРАВИТЕЛЬСТВО! В правительстве одни ворюги и бандосы. Сред... Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Нужно ли выделять неполный рабочий день в СЗВ-Стаж, если терр... Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Аноним

Отнять чужое, у нас это быстро, а дасть достойную пенсию это не про нас. Много кричат про п... Депутаты предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам

Аноним

Искать виноватых в ответ на высказывание мнения - типичная черта советского человека Типичная чер... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

Что развыступались перед выборами? Всегда,когда прибавка ,то копейки. А в феврале - на 2 месяца р... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Афина блин... ко мне вообще никто никто не обращается с личными проблемами за бесплатно. Я, наверное, х... Тыжюрист: почти то же самое, что Тыжбухгалтер

Аноним

Я думаю, все догадались какая структура будет "единой точкой сбора" отчетности -Ф Н С. Опыт больш... Могут создать единый портал для сбора отчетности

Аноним

Аноним, Вы писали: Это не мы виноваты в том, что власть с 90 годов грабит и пилит. И кто ж... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

Аноним, Вы писали:Не надо сравнивать Европу, они выходят на пенсию в 63-67 лет. И помимо этого пл... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

охреневшие и наглые .всех на Колыму депутатов и их прислужников С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Мы ничего не можем сделать. Единственно, что нужно предпринять, это "гражданское неповиновение". ... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

Это не мы виноваты в том, что власть с 90 годов грабит и пилит. И кто же вам виноват, что... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

Svetishe, Вы писали:Особенно рады те, кому до сих пор не вернули списанные несуществующие долги.&... Минфин уверен, что бизнес радуется передаче взносов от фондов к ФНС

Аноним

Второе- государство должно монополизировать выпуск алкоголя. Зачем?В стародавние времена, к... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

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Над.К Я не поняла вашего текста. Вы проверяйте его перед тем, как запостить ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Аноним

Аноним, Вы писали: Суть пенсионных взносов - это недоплаченная заработная плата Как это тут... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

Вполне четко прописаноденежные средства, полученные физическим лицом - резидентом от нерезидента ... Как в 2018 физлицам отчитываться о зарубежных счетах: разъяснения ФНС

Аноним

Ну, у нас народ всегда рад решениям партии и правительства о повышении цен, падении курса н... Минфин уверен, что бизнес радуется передаче взносов от фондов к ФНС

Аноним

Аноним, Вы писали:Натали. Общий стаж 43 года. На пенсии 5 лет. Здоровья нет,но из-за нищенской, п... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

Натали. Продолжаю тему. Считаю, что есть способы пополнить казну. Первое - сделать прогрессивной ... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Блудный сын Над.К, я имел ввиду конкретно описанную ситуацию (из обзора на Клерке темы в Фейсбуке), а те то, ... ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Аноним

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YUM "Введение повышенной ставки для этой категории налогоплательщиков приведет к росту поступлен... Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму