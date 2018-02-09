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Как учесть бюджетные субсидии при расчете налогов

Управление ФНС по Калининградской области дало разъяснение, как учесть бюджетные субсидии при расчете налогов.

Налоговым кодексом Российской Федерации установлен порядок учета средств в виде субсидий:

  • для организаций, применяющих общий режим налогообложения, пунктом 4.1 статьи 271 НК РФ предусмотрено, что субсидии, полученные на компенсацию ранее произведенных расходов, не связанных с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав, или недополученных доходов, учитываются единовременно в составе внереализационных доходов на дату их зачисления. В случае нарушения условий получения субсидий, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 271 НК РФ, суммы полученных субсидий в полном объеме отражаются в составе доходов налогового периода, в котором допущено нарушение.
  • для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, следует учитывать положения, установленные пунктом 1 статьи 346.17 НК РФ, согласно которым средства финансовой поддержки в виде субсидий отражаются в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этого источника, но не более двух налоговых периодов с даты получения. Если по окончании второго налогового периода сумма полученных средств финансовой поддержки, указанных в пункте 1 статьи 346.17 НК РФ, превысит сумму признанных расходов, фактически осуществленных за счет этого источника, разница между указанными суммами в полном объеме отражается в составе доходов этого налогового периода.

Обратите внимание, что указанный порядок признания доходов применяется налогоплательщиками, применяющими в качестве объекта налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов», а также налогоплательщиками, применяющими в качестве объекта налогообложения «Доходы», при условии ведения ими учета сумм выплат (средств).

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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