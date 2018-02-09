Интернет-магазины передали через виртуальные кассы уже более 100 млн чеков

Аноним, Вы писали:Если СЗВ-М не сдавалась на ген.дира - единственного учредителя, СЗВ-СТАЖ требуе...
Аноним, Вы писали:Должны ли представлять СЗВ-Стаж ИП-шники без работников, т.е. на себя? нет
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Нужно ли выделять неполный рабочий день в С...
Интересно, комментаторы школу для слабоумных заканчивали? Можно подумать, что предприниматель ден...
, а те то, что там далее развели на три страницы в смысле вам комментарии так не понравилис...
Аноним, Верит ,данным нельзя
Аноним, Вы писали:Искать виноватых в ответ на высказывание мнения - типичная черта советского чел...
О ЧЕМ ВЫ ГОВОРИТЕ! ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРАВИТЕЛЬСТВО! В правительстве одни ворюги и бандосы. Сред...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Нужно ли выделять неполный рабочий день в СЗВ-Стаж, если терр...
Отнять чужое, у нас это быстро, а дасть достойную пенсию это не про нас. Много кричат про п...
Искать виноватых в ответ на высказывание мнения - типичная черта советского человека Типичная чер...
Что развыступались перед выборами? Всегда,когда прибавка ,то копейки. А в феврале - на 2 месяца р...
блин... ко мне вообще никто никто не обращается с личными проблемами за бесплатно. Я, наверное, х...
Я думаю, все догадались какая структура будет "единой точкой сбора" отчетности -Ф Н С. Опыт больш...
Аноним, Вы писали: Это не мы виноваты в том, что власть с 90 годов грабит и пилит. И кто ж...
Аноним, Вы писали:Не надо сравнивать Европу, они выходят на пенсию в 63-67 лет. И помимо этого пл...
охреневшие и наглые .всех на Колыму депутатов и их прислужников
Мы ничего не можем сделать. Единственно, что нужно предпринять, это "гражданское неповиновение". ...
Это не мы виноваты в том, что власть с 90 годов грабит и пилит. И кто же вам виноват, что...
Svetishe, Вы писали:Особенно рады те, кому до сих пор не вернули списанные несуществующие долги.&...
Второе- государство должно монополизировать выпуск алкоголя.
Зачем?В стародавние времена, к...
Может и не платят. Надо региональный закон о налоге на имущество смотреть. Да и имущество бывает ...
Второе- государство должно монополизировать выпуск алкоголя. Зачем?Третье - недра и сырье ...
Я не поняла вашего текста. Вы проверяйте его перед тем, как запостить
Аноним, Вы писали: Суть пенсионных взносов - это недоплаченная заработная плата Как это тут...
Вполне четко прописаноденежные средства, полученные физическим лицом - резидентом от нерезидента ...
Ну, у нас народ всегда рад решениям партии и правительства о повышении цен, падении курса н...
Аноним, Вы писали:Натали. Общий стаж 43 года. На пенсии 5 лет. Здоровья нет,но из-за нищенской, п...
> Но потом ведь поймут, что просчитались и захотят прикрыть портал, не справляясь с ...
Да, Вы правы. Закройте все и оставьте один, работайте своей семьей.
Натали. Продолжаю тему. Считаю, что есть способы пополнить казну. Первое - сделать прогрессивной ...
Над.К, я имел ввиду конкретно описанную ситуацию (из обзора на Клерке темы в Фейсбуке), а те то, ...
ToT, Вы писали:[ytvideo class="yt-video js-embeded" data-src="https://www.youtube.com/embed/_IPXi...
В случае продажи недвиги в Болгарии, кот. не член ОЭСР или ФАТФ, но имеет с РФ "иной международны...
"Введение повышенной ставки для этой категории налогоплательщиков приведет к росту поступлен...
Аноним, Вы писали:natalisa51, Вы писали:Сейчас с уравнением МРОТ до прожиточного минимума, количе...