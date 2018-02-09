Клерк.Ру
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Интернет-магазины передали через виртуальные кассы уже более 100 млн чеков

В блоге про онлайн-кассы новый пост.

«АТОЛ Онлайн» объявил о пересечении отметки в 100 млн чеков.  Общая сумма отраженных в них платежей превысила 363 млрд руб. Это результат работы более чем 4700 предприятий, арендовавших у компании АТОЛ свыше 6100 касс.

Посмотрите подробнее, если вам приходится работать с онлайн-ККТ.

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