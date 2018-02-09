«Опора России» предлагает списать бизнесу триллион рублей налоговых задолженностей

«Опора России» предлагает списать бизнесу 1 триллион рублей задолженности по налогам и сборам, сообщил в интервью РИА Новости глава организации Александр Калинин в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Сейчас президент сделал шаг навстречу ИП, физическим лицам, была списана задолженность, включая пени, взносы в соцфонды. Это уже вторая амнистия такого рода», — сказал глава «Опоры». «Однако по юридическим лицам такого нет, а у нас более триллиона накоплено задолженности юридических лиц. Мы предлагаем такую амнистию, это нужно решать», — заявил Калинин.

На это предложение уже откликнулся первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. Он считает, что такие амнистии формируют потребительское отношение.

«Получается, что если ты заплатил налоги предыдущего периода, а кто-то не заплатил, то ты будешь в роли проигравшего, потому что кому-то их простят», — сказал он РИА Новости.