Ставки страховых взносов снижаться не будут. 30% - вполне комфортный тариф

Глава Минтруда Максим Топилин исключил снижение ставок страховых взносов для бизнеса.

«Когда нам говорят, что ставки страховых взносов надо снижать, мне это представляется очень странным, потому что сейчас еще нельзя говорить о том, что бюджеты внебюджетных фондов – я отвечаю за бюджет ПФР и ФСС – являются достаточными с точки зрения собираемости страховых взносов, – сказал он. – Это никакой не дефицит, как иногда представляют некоторые экономисты, это то, что мы установили в виде льготных ставок, в виде различных льгот для работодателей»

«Сегодня совокупная ставка 30 % – это тот минимум, который должен стать опорой для того, чтобы дальше двигаться в этом направлении. Ни в коем случае не говорю о повышении ставок, но и ни в коем случае нельзя говорить о возможности их снижения – тогда должен будет бюджет заплатить за эту роскошь. Это означает, что кто-то из работодателей заплатит больше, чем он должен был бы заплатить в нормальной сбалансированной системе страхования», – отметил Топилин.

«Мы говорим, что сейчас тариф, который сложился – 30% – к нему уже все привыкли, он комфортный. Не надо дергать, ни вниз, ни вверх», – сказал он.