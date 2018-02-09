Бизнес не готов платить страховые взносы в пользу безработных

Глава Минтруда Максим Топилин высказал мнение, что повышение ставки страховых взносов, в том числе для возможного введения страхования от безработицы, может быть предпринято, только если договорятся все заинтересованные стороны.

«Если профсоюзы и работодатели созрели для того, чтобы договориться – конечно, приходите, будем обсуждать, как выстраивать эту систему. Потому что то, что страховая система как защита от безработицы лучше, нежели чем бюджетная – вопросов нет», – сказал министр.

Он отметил, что по опыту многих стран источником пособия эффективнее выступает именно страховой взнос. «Но пока мы не готовы: ни одна сторона, ни другая, ни третья», – резюмировал Максим Топилин.

Напомним, в прошлом году Топилин заявлял, что в перспективе (после 2020 года) можно вернуться к страховой модели финансирования пособий по безработице. Институт страхования от безработицы за счет взносов работодателей действовал в России до 2001 года.

В Министерстве труда делали расчеты, по которым вышло, что даже 1% отчислений из фонда зарплат было бы вполне достаточно, чтобы обеспечивать защиту тех, кто потерял работу.