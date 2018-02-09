Когда кадровые документы станут электронными

Выступая на Социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса, министр труда Максим Топилин поднял тему применения информационных технологий в социально-трудовой сфере.
«Цифровые технологии позволяют нам очень серьезно двигаться вперед. Перед нами стоит задача определить, как применение трудовых книжек, трудового договора постепенно переформатировать в электронные конструкции», – заявил он, отметив, что по данным вопросам ведется постоянный диалог с работодателями и профсоюзами.
«С одной стороны, мы должны дать удобство работодателям, с другой – мы должны обеспечить полную защиту трудовых прав работников, – отметил Максим Топилин. – Думаю, учитывая опыт компромиссных решений, мы сможем в этом году прийти к определенной конструкции и этапам внедрения электронного кадрового делопроизводства. Это ответ на те вызовы, которые уже существуют, это все есть в жизни, нам нужно просто нормально законодательно это оформить».
Чтобы это обеспечить, надо чтобы доступ в электронную трудовую книжку был и у работника, хотя бы чтобы поставить отметку "С записями ознакомлен". Т.е. каждому работнику по ЭЦП, даже слабовидящему оператору на телефоне. И надо как-то узаконить признание трудовой в распечатанном виде в качестве приоритетной над электронным вариантом. А то мало ли какой сбой у них в системе произойдет. Или каждому хранить дома резервную копию на флэшке.