Когда кадровые документы станут электронными

Выступая на Социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса, министр труда Максим Топилин поднял тему применения информационных технологий в социально-трудовой сфере.

«Цифровые технологии позволяют нам очень серьезно двигаться вперед. Перед нами стоит задача определить, как применение трудовых книжек, трудового договора постепенно переформатировать в электронные конструкции», – заявил он, отметив, что по данным вопросам ведется постоянный диалог с работодателями и профсоюзами.

«С одной стороны, мы должны дать удобство работодателям, с другой – мы должны обеспечить полную защиту трудовых прав работников, – отметил Максим Топилин. – Думаю, учитывая опыт компромиссных решений, мы сможем в этом году прийти к определенной конструкции и этапам внедрения электронного кадрового делопроизводства. Это ответ на те вызовы, которые уже существуют, это все есть в жизни, нам нужно просто нормально законодательно это оформить».