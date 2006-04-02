Прокуратура поймала ФНС на некорректном ведении реестра МСП

Генеральная прокуратура в ходе проверки обращения одного из предпринимателей нашла нарушения в ведении налоговыми органами реестра малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Текст сообщения, правда, не очень внятен: пресс-служба прокуратуры явно перепутала предпринимателя и ООО. Однако смысл все-таки понятен.

ФНС РФ не включала в реестр малого и среднего предпринимательства ООО, у которых учредителями являлись другие организации, являющиеся малыми предприятиями. Напомним, что согласно закону № 209-ФЗ, общество не может быть малым или средним предприятием, если суммарная доля участия других организаций в уставном капитале ООО превышает 49%. Однако, если такая доля принадлежит организациям, которые также являются малыми или средними предприятиями, то ООО все-таки может стать субъектом МСП.

В Генпрокуратуру обратилось общество, которое исключили из реестра, при том, что учредитель этого общества, другое юрлицо, в этом же реестре МСП значилось. Т.е. необходимые данные у ФНС были.