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Прокуратура поймала ФНС на некорректном ведении реестра МСП

Генеральная прокуратура в ходе проверки обращения одного из предпринимателей нашла нарушения в ведении налоговыми органами реестра малого и среднего предпринимательства.  Об этом сообщается на сайте ведомства.

Текст сообщения, правда, не очень внятен: пресс-служба прокуратуры явно перепутала предпринимателя и ООО. Однако смысл все-таки понятен.

ФНС РФ не включала в реестр малого и среднего предпринимательства ООО, у которых учредителями являлись другие организации, являющиеся малыми предприятиями. Напомним, что согласно закону № 209-ФЗ, общество не может быть малым или средним предприятием, если суммарная доля участия других организаций в уставном капитале ООО превышает 49%. Однако, если такая доля принадлежит организациям, которые также являются малыми или средними предприятиями, то ООО все-таки может стать субъектом МСП.

В Генпрокуратуру обратилось общество, которое исключили из реестра, при том, что учредитель этого общества, другое юрлицо, в этом же реестре МСП значилось. Т.е. необходимые данные у ФНС были.

Прокуратура посчитала, что ФНС было допущено необоснованное исключение общества из реестра, что лишило его преимуществ при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, права на упрощенное ведение бухгалтерского учета и кассовых операций, а также других льгот.

Поскольку указанные нарушения приводят к ущемлению прав субъекта предпринимательской деятельности в ФНС России было внесено представление.

По итогам его рассмотрения Федеральная налоговая служба включила в Единый реестр сведения об обществе, а также ещё о более 5,9 тыс. юридических лиц, оказавшихся в аналогичной ситуации.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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, Пенза
Ну поймала? И чего? Даже не оштрафуют налоговую. Как был беспредел в налоговой так и будет.
"Волк, волка не грызёт".
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