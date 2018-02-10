Как посчитают вычет на 6 соток при долевой собственности на землю

По земельным участкам, принадлежащих инвалидам I и II групп инвалидности, инвалидам с детства, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, пенсионерам и другим категориям лиц, указанным в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, при исчислении земельного налога налоговая база (кадастровая стоимость) уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка.

При этом в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, налоговая база определяется для каждого из собственников пропорционально его доле, а в отношении земельных участков, находящихся в общей совместной собственности - для каждого из собственников в равных долях.

Таким образом, по участкам, находящимся в общей собственности, вышеуказанный налоговый вычет (600 квадратных метров), применяется уже после исчисления налоговой базы с учетом доли.

Такие разъяснения привело Управление ФНС Сахалинской области.