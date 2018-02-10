Госдума приняла в третьем чтении пакет законов об амнистии капитала

Второй этап налоговой амнистии капитала продлится с 1 марта 2018 года до 1 марта 2019 года. Соответствующий пакет законов принят сегодня в третьем чтении.



Инициативы подготовлены представителями трёх фракций Госдумы по поручению Президента после его встречи с бизнесом в декабре 2017 года, напоминает «Парламентская газета».

Изменения предлагается внести в законы о добровольном декларировании физлицами активов и счетов в банках, в Налоговый кодекс и в Уголовный Кодекс. В ходе амнистии в декларации нужно будет указать счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации.

Декларацию можно будет подать в любой налоговый орган или центральный аппарат Федеральной налоговой службы. Сделать это смогут граждане, которые уже попал под амнистию на первом этапе, так и люди, которые будут подавать декларацию впервые. Граждане, подавшие декларации, будут освобождены от уголовной и административной ответственности. В ходе первого этапа амнистии, которые прошёл в 2015-2016 годах, было подано 7200 деклараций. В рамках второго этапа амнистии Госдума ожидает большей активности бизнеса. За блок законов проголосовали представители всех фракций, кроме КПРФ.



По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, законы решают задачу, которую поставил Президент — перевернуть оффшорную страницу экономики. Амнистия будет способствовать возвращению предпринимателей на родину. Андрей Макаров подчеркнул, что государство протягивает бизнесу руку помощи в условиях, когда он испытывает беспрецедентное давление за рубежом.