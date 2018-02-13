Когда СЗВ-СТАЖ за 2018 год надо сдать в 2018 году

Не позднее 1 марта 2018 необходимо сдать в ПФР форум СЗВ-СТАЖ за 2017 год.

Между тем в ряде случаев в 2018 году надо сдать форму СЗВ-СТАЖ за текущий год.

В ПФР напомнили, когда и кто в 2018 сдает отчет за 2018:

— ликвидирующиеся страхователи. Срок – в течение 1 месяца, который начинают отсчитывать со дня, когда утверждён промежуточный ликвидационный баланс;

— при реорганизации страхователя. Срок — в течение 1 месяца с даты, когда утвердили передаточный акт. Крайний срок – день, когда в ИФНС поданы документы для регистрации новой компании;

— страхователи, чьи работники в 2018 году выходят на пенсию. Срок — в течение 3 календарных дней с даты, когда сотрудник заявил о выходе на пенсию;

Если сотрудник увольняется в течение 2018 года и увольнение не связано с выходом на пенсию, досрочно сдавать форму СЗВ-СТАЖ не нужно.

В ПФР также пояснили, что уже в 2017 году работодатель был обязан выдавать на руки сотрудникам копии сведений о стаже, входящем в текущий период (п. 4 ст. 11 закона № 27-ФЗ):

- по просьбе работника - в течение 5 дней со дня обращения за сведениями,

- при увольнении работника или расторжении с ним ГПХ-договора – в день увольнения; запрос самого работника при этом не требуется.