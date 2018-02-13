Какой тариф взносов применять на УСН при двух льготных видах деятельности

Что с пониженными тарифами взносов при совмещении двух льготных видов деятельности? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-15-05/83357 от 13.12.2017.

С запросом в Минфин обратилась компания, которая одновременно занимается двумя видами деятельности – оказывает услуги салонов красоты и медицинские услуги (по кодам 96.02 и 86.90.9). При этом доля прочей медицинской деятельности – более 70% в общем объеме.

Для деятельности по предоставлению прочих персональных услуг или деятельности в области здравоохранения установлен пониженный тариф страховых взносов в размере 20% при одновременном соблюдении условий о предельной сумме доходов за налоговый период (не более 79 млн рублей) и доле доходов в связи с осуществлением этого вида деятельности в общем объеме доходов (не менее 70%).



Следовательно, плательщик страховых взносов, применяющий УСН, основным видом деятельности которого является деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки, вправе применять пониженные тарифы страховых взносов при соблюдении вышеназванных условий.

Кроме того, для целей применения положений статьи 427 НК основным видом экономической деятельности плательщика признается только один вид деятельности, указанный в данной статье, с долей доходов от его осуществления не менее 70%.

Возможность суммирования доходов от осуществления нескольких льготных видов деятельности положениями ст. 427 НК не предусмотрена.

Следовательно, если основным видом экономической деятельности организации, применяющей УСН, является такой вид деятельности, как предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код 96.03) или деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (код 86.90.9), то страховые взносы уплачиваются такой организацией по пониженному тарифу при соблюдении вышеуказанного условия о доле доходов по одному из указанных видов деятельности.